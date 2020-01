Aad de Mos maakt zich zorgen om ADO: 'Alan Pardew heeft een toverstaf nodig'

Waar is het mis gegaan in de eerste seizoenshelft?

De Mos: 'Het verlies van Sheraldo Becker en Nasser El Khayati is niet opgevangen. Ook de opengevallen plek van verdediger Wilfried Kanon is nooit goed ingevuld. Dat is niet de schuld van Jeffrey van As (de inmiddels vertrokken technisch manager van ADO, red.) maar van de clubeigenaar United Vansen. De Chinezen hebben niet adequaat gereageerd en onvoldoende financiën beschikbaar gesteld. ADO heeft daardoor misschien een gezondere begroting gekregen maar het gaat natuurlijk om wat je kwalitatief op het veld hebt staan. Het is een verkeerde keuze geweest van de grootaandeelhouder om niet te investeren in het eerste elftal.'

Kila: 'Het is vooral misgegaan met de nieuwe spelers, vijf werden er gehaald die niet of amper speelden. Jongens als Bilal Ould-Chikh en Pawel Cibicki, wat moet je ermee? En waarom haal je Michiel Kramer in hemelsnaam terug als je in Tomas Necid een goede spits hebt? En dan geven ze hem ook nog een contract voor twee jaar. Het is echt kwalijk dat je deze spelers naar de club hebt gehaald. Kijk, je kan Van As en ex-trainer Fons Groenendijk niet van alles de schuld geven, want er was in de zomer blijkbaar weinig geld. Maar ga dan zuinig met je geld om en koop twee goede spelers in plaats van vijf die niets toevoegen. Het is weggegooid geld, het beleid heeft in dat opzicht duidelijk gefaald.'

Wat moet er gebeuren bij ADO Den Haag om degradatie te voorkomen?

De Mos: 'Er moeten goals bij komen. Als ik het voor het zeggen had dan zou ik in de as van het elftal drie versterkingen halen. Centraal achterin, op het middenveld om daar Lex Immers te ontlasten en dus ook een scorende spits. Ik begrijp het niet dat er nu op het trainingskamp in Spanje een rechtsback op proef is. Op die positie heb je genoeg goede spelers. Hopelijk gaan ze niet alleen in Engeland op zoek naar versterkingen, want er lopen ook voldoende interessante spelers rond in ons eigen land en wat dacht je van Scandinavië. Je legt nu je lot in handen van de Engelse trainersstaf en ik vraag me af of dat goed is.'

'ADO degradeert nooit! Al moet ik zelf m’n voetbalschoenen weer aantrekken' - Aad Kila

Kila: 'Dat nu de trainer verantwoordelijk is voor de nieuwe spelers die gaan komen, is wel zorgelijk. Ik hoop dat Martin Jol (technisch adviseur, red.) de beslissende stem heeft in de transfers. Die man heeft zoveel voetbalverstand en weet wat goed is voor ADO. En maak ook gebruik van je oud-spelers in de zoektocht naar aanwinsten. Bijvoorbeeld Aad de Mos, Dick Advocaat of Edwin Grünholz, mensen met een groot netwerk. Maar er móeten spelers bij, anders red je het niet. Een creatieve middenvelder en een goede buitenspeler die veel voorzetten op Necid geeft. Necid moet sowieso meer vertrouwen krijgen dan in de eerste seizoenshelft, hij is de beste spits die we hebben. Maar het zal niet meevallen om echt goede spelers te halen. Zo’n Yassin Ayoub van Feyenoord zou een aanwinst zijn, maar wil niet bij ons spelen.'

ADO-trainer Alan Pardew tijdens het trainingskamp in Spanje. | Foto: Danny van den Bosch

Blijft ADO in de eredivisie?

De Mos: 'Als Alan Pardew ADO in de eredivisie houdt, neem ik m'n petje heel diep af voor hem. Zijn geloofwaardigheid als coach hangt af van het resultaat in de eerste wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Je kunt nog zoveel praatjes hebben en een goed trainingskamp draaien, maar je moet direct punten pakken, dat is een vereiste. Die wedstrijd op 19 januari tegen RKC is van levensbelang. Ik maak me echt zorgen. ADO speelt het slechtste voetbal van alle eredivisieploegen. Directe concurrenten VVV Venlo en RKC laten beter spel zien, net als Fortuna Sittard en Emmen. Die laatste twee pakken ook nog makkelijker de punten. Maar Pardew heeft ervaring met dit soort situaties en wist een aantal keer in Engeland clubs in de problemen uit het slop te trekken, al was dat de laatste keer bij West Bromwich niet het geval. Wie weet lukt het hem met ADO ook, al heeft hij daar wel een toverstaf voor nodig.'

Aad Kila (links) en Nasser el Khayati | Foto: Soccrates Images

Kila: 'De club is ziek. Niet alleen op dit moment maar ook op de lange termijn moet er echt iets veranderen. Er is weliswaar nu een grote schoonmaak aan de gang binnen ADO, maar het is de vraag wat dat oplevert. Dit jaar moeten we zien te overleven. Dat geld vanuit China voor het versterken van de selectie had er natuurlijk vorig jaar in juni al moeten zijn. In de winterstop haal je over het algemeen spelers die geen wedstrijdritme hebben, die niet fit of te zwaar zijn. Maar ik ben benieuwd wat Pardew teweegbrengt binnen de selectie. Het lijkt me wel een man die echt de strijd aangaat en de discipline eens flink aanhaalt. Net als in het verleden met Vujadin Boskov (trainer FC Den Haag 1974-1976, red.). Dat was zo'n goede trainer, die hoefde je echt niks te flikken. Als je een scheet liet op de training kreeg je vijfhonderd gulden boete. Maar om op je vraag terug te komen; nee ADO degradeert nooit! Al moet ik zelf m'n voetbalschoenen weer aantrekken.'

