Leerlingen werken twee jaar aan film over depressie: 'Ik heb hen volwassen zien worden'

Leerlingen van het ISW Gasthuislaan in 's-Gravenzande hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan een eigen film: Bitterzoet. De film is gebaseerd op ervaringen van leerlingen, met als overkoepelend thema 'depressie'. Vrijdag gaat de film in première en zien ook de vijftig medewerkers van de middelbare school het resultaat voor de eerste keer.

Het begon twee jaar geleden toen muziekdocent Martin Verheesen besloot om met leerlingen een film te maken. Om het onderwerp te bepalen, ging er een vragenlijst naar alle leerlingen van leerjaar één tot en met zes. Het meest aansprekende onderwerp bleek toen depressie te zijn.

'Het is een onderwerp dat niet zo makkelijk besproken wordt, maar depressie mag er gewoon zijn en heel veel mensen hebben er last van', laat kunstdocent -en begeleider van de leerlingen - Emmeline Mooij weten tegenover mediapartner WOS. Ook voor de leerlingen die meewerkten, zijn situaties in de film herkenbaar. 'Het laat zien dat je niet alleen bent', vindt leerling en producent Berfin Cantay.

'Na emotionele scène moesten we even stoppen'

De groep leerlingen is - door het moeilijke onderwerp met elkaar bespreekbaar te maken - erg hecht geworden. 'Ik kan me een emotionele scène herinneren die zo goed ging, dat we daarna even moesten stoppen', vertelt Mooij. Ook de intensiteit van het project zorgde voor een hechte club. Dat gold niet alleen voor de acteurs maar ook voor de componisten, postermakers en verzorgers van de opnamelocaties. 'Iedereen kent elkaar en we zijn echt bevriend geworden', vertelt leerling Berfin.

'Voor mij was het een uitdaging. Het is leuk om zoiets een keer mee te maken', zegt leerling en actrice Minke Drogt. 'Dat ik alles opnieuw moest inspreken na de opnames was bijvoorbeeld nieuw voor mij.' Ook Berfin heeft veel ervaring opgedaan. 'Ik kijk nu heel anders naar films, omdat ik weet wat er allemaal achter de schermen moet gebeuren en hoeveel het allemaal kost.'

'Leerlingen volwassen zien worden'

Ook kunstdocent Mooij kijkt tevreden terug op het proces. 'Ik heb leerlingen zien veranderen en volwassen zien worden", vertelt de trotse lerares. Maar of er een deel twee komt, weet ze nog niet. 'Dit was wel een heel intensief proces, maar wie weet...'

