Den Haag verlangt meer dan veel van nieuwe burgemeester

Den Haag moet op zoek naar een nieuwe burgemeester nadat Pauline Krikke op zondagmiddag 6 oktober plotseling via een filmpje op Instagram bekendmaakte per direct op te stappen. Johan Remkes werd een paar dagen later beëdigd als waarnemend burgemeester. Hij blijft tot 1 juli.

Het presidium van de gemeenteraad heeft dinsdag een eerste opzet voor een profielschets gepresenteerd. Hij of zij – een voorkeur voor een geslacht wordt zorgvuldig vermeden – moet veel capaciteiten bezitten. 'De gemeente Den Haag zoekt een ervaren bestuurder met hart voor het openbaar bestuur en affiniteit met de lokale democratie, die transparant is en integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Een burgemeester die problemen niet verdoezelt, maar deze helder en met een oplossingsgerichte visie op tafel legt.'

Zie hieronder hoe de benoeming van een nieuwe burgemeester werkt

Stappen in benoeming burgemeester Den Haag | Tekening: gemeente Den Haag

Diplomatie

Tegelijkertijd moet een nieuwe burgemeester ook over 'de nodige diplomatie beschikken', aldus het presidium. 'Een burgemeester die boven de partijen staat en onafhankelijk en betrouwbaar is. Iemand die met humor en relativering zaken daadkrachtig kan aanpakken. Een bestuurder die open en toegankelijk is, verbindend naar alle partijen in de stad en die erop is gericht de afstand tussen het politiek bestuur en de stad te verkleinen.'

Ook verwacht de gemeenteraad veel op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Een nieuwe burgemeester moet op dit gebied ervaring hebben en standvastig en consistent optreden. Verder moet hij of zijn snel kunnen schakelen en zich makkelijk bewegen in de vele verschillende situaties en omstandigheden die een stad als Den Haag met zich meebrengt. Bovendien moet de nieuwe burgemeester de gemeente op een waardige wijze vertegenwoordigen en kunnen omgaan met de vele belangen die de functie met zich meebrengt.

Meepraten

De inwoners van Den Haag kunnen ook meepraten over wat zij belangrijk vinden voor een nieuwe burgemeester. De reacties van de inwoners worden door de gemeenteraad verwerkt in een voorlopige profielschets voor de nieuwe burgemeester die op 29 januari wordt besproken in een commissie van de gemeenteraad. Op 17 februari wordt de profielschets in een openbare raadsvergadering met de commissaris van de Koning besproken en vastgesteld.

Omroep West is een eigen poll begonnen over de nieuwe burgemeester. Wij willen van jou weten wat voor achtergrond en kwaliteiten de nieuwe burgemeester zou moeten hebben. Vul het formulier in (het zijn in totaal zeven vragen) en wij brengen de uitslag naar de gemeenteraad.

