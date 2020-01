Leerlingen starten petitie om gymkleding: 'We willen gewoon een lange broek aan'

Ruim 5200 handtekeningen zijn inmiddels onder de petitie, die een week geleden van start ging, gezet. Imen en Ahad, leerlingen uit de vierde klas van het ISW, zijn blij dat er zo massaal gereageerd wordt. 'We hebben op deze school veel meisjes die hoofddoekjes en bedekte kleding dragen. Bij gym moeten zij dan een kort broekje en een shirtje aan. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld van wat ze normaal aan hebben', leggen de 16-jarige scholieren uit. 'Ook voor leerlingen die wat steviger zijn, of meisjes die met onzekerheden te maken hebben, zou het veel fijner zijn, als je zelf mag bepalen wat je aanhebt.'

Het gymkledingbeleid van het ISW geldt al jaren op alle vestigingen. Het schoolbestuur is dan ook enigszins verbaasd dat de petitie is opgezet. 'Leerlingen die naar deze school gaan, weten wat ze kunnen verwachten', aldus adjunct-directeur Peet van der Knaap. De school heeft de kledingvoorschriften ooit bedacht om veiligheidsredenen. 'Bij wijde kleding met lange mouwen en pijpen, kunnen leerlingen ergens achter blijven haken.'

Niet lelijk

Volgens de leerlingen geven ze al langer aan dat ze het niet eens zijn met de regels. 'Maar er wordt elke keer vaag op gereageerd. Daarom hebben we er nu echt werk van gemaakt', vertelt Ahad. De meeste leerlingen zijn het er mee eens. 'Soms is het heel koud in de gymzaal en dan zou het veel prettiger zijn om een lange broek te dragen', vertelt een meisje.

Hoewel de petitie breed gedragen wordt, zijn er ook kinderen die niks van de ophef snappen. 'Ik vind dat blauwe broekje en blauwe shirtje eigenlijk wel lekker zitten', aldus een leerling. 'Het is helemaal niet lelijk ofzo', reageert een ander.

Einde zoek

Wat de initiatiefnemers dan wél zouden willen dragen? 'Een lange broek en een vest of een shirt met lange mouwen', zegt Imen. Het schoolbestuur vindt dat geen goed idee. Van der Knaap: 'Een strakke legging zou nog wel kunnen, maar als we dat toestaan wordt de volgende stap een wijde joggingsbroek. Dan krijgen we een situatie waarin iedereen van alles draagt en is het einde zoek.'

Toch heeft het schoolbestuur wel aangegeven met de leerlingen in gesprek te gaan, om samen te zoeken naar een oplossing.