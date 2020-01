Mike van Haagse lunchroom Big Ben na 43 jaar met pensioen: 'Ik ga het wel missen'

In de afgelopen 43 jaar is de Big Ben een begrip geworden, precies zoals zijn moeder had gehoopt. 'Mijn moeder is Schots en zij zei dat ik net zo beroemd moet worden als de Big Ben in Londen. Iedereen in de buurt kent nu de Big Ben, dus wat dat betreft zijn we wel geslaagd.'

Dat blijkt wel uit de reacties van de stamgasten in de lunchroom. 'Mike is een schat, en we gaan hem zeker missen', vertelt een van de aanwezigen. 'Ik kom hier graag even voor of na het boodschappen doen voor een kopje koffie. We zitten dan aan een tafel met allemaal mensen die elkaar van hier kennen. We praten bij over de buurt of puzzelen dan met elkaar.'

'Ben ik wel trots op'

Ook zijn vrouw Marion is trots op wat Mike met de Big Ben heeft bereikt. 'Als we ergens anders komen dan komen er vaak mensen naar ons toe om te vragen waar ze Mike van kennen. En als we dan zeggen: "Van de Big Ben misschien?", dan weten ze het ineens. Daar ben ik dan wel trots op.'

Gelukkig voor de aanwezigen gaat de Big Ben niet helemaal verdwijnen. 'We hebben gelukkig een goede opvolger gevonden', vertelt Mike opgelucht. 'Ik ben heel blij dat er een leuke jonge griet in komt van 30 jaar. Dat doet mij heel goed en hopelijk blijft er veel hetzelfde. Als alles mee zit stop ik per 1 februari, maar dat ligt ook aan de afwikkeling van wat zaken. Het kan daarom een paar weken langer duren, maar meer ook niet.'

'Hij kan de ramen gaan soppen'

Mike hoeft zich na zijn pensioen niet te vervelen. 'Ik heb de emmers met water al klaargezet', zegt zijn vrouw lachend. 'Dan kan hij de ramen gaan soppen.' Mike zelf heeft echter al andere plannen. 'Ik kom hier na mijn pensioen 's middags lekker een wijntje drinken met mijn gasten. Vind ik gezellig.'

