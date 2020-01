Bilal Ould-Chikh lijkt weer terug bij ADO: 'Zo lang ik blijf vallen, blijf ik opstaan'

'Ik ben blij dat ik nu terug ben', vervolgt Ould-Chikh, die afgelopen zomer bij ADO Den Haag neerstreek. Onder de inmiddels opgestapte Fons Groenendijk speelt hij tien wedstrijden, maar dat gaat - nadat hij twee keer achter elkaar een penalty veroorzaakt - om louter invalbeurten. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt Ould-Chikh in de wedstrijd tegen AZ vervolgens als invaller al na twintig minuten weer van het veld gehaald.

Als je dit allemaal bij elkaar optelt, dan heeft Ould-Chikh wat dat betreft een valse start beleefd bij ADO. Is de keuze van technisch manager Jeffrey van As, die van tevoren werd gewaarschuwd voor een 'enfant terrible', niet goed geweest?

Vallen en opstaan

Eind november wordt stil het rondom de vleugelspeler. Zijn naam prijkt niet meer op de wedstrijdformulieren. Het blijkt uiteindelijk een korte break te zijn. En in het Zuid-Spaanse Alhaurín el Grande lijkt hij herboren. Hij laat zien wat hij in zijn mars heeft. Wat opvalt: Ould-Chikh krijgt veel aandacht van nieuwbakken trainer Alan Pardew en zijn goedlachse assistent Chris Powell.

'Een goede trainer ziet de kwaliteit van de speler. En dan krijg je extra aandacht, dat is altijd in het voetbal', reageert Ould-Chikh. Een nieuwe trainer, een nieuwe assistent. Is dit voor Ould-Chikh de kans voor een nieuw begin? 'Nou, zo zie ik dat niet. Ik ben hier pas een paar maanden en heb een tweejarig contract. Het is een traject. En voor mij persoonlijk is dat tot nu toe telkens met vallen en opstaan gegaan. Maar zo lang ik blijf vallen, blijf ik opstaan. Dat zal ik altijd blijven doen. Ik ben geen opgever.'

Alan Pardew kijkt hoe Bilal Ould-Chikh op doel schiet. | Foto: Danny van den Bosch

Wordt Ould-Chikh onder Pardew een vaste waarde? 'Dat hoop ik. Ik doe er in ieder geval mijn stinkende best voor. Je leert best veel van het vallen. En je maakt ook veel dingen mee in het voetbal. Sommige dingen zijn niet leuk, maar het meeste gelukkig wel. Maar je moet er toch mee om zien te gaan. Of het tijd wordt voor de nieuwe Bilal? Nee! Voor de oude, wat dacht je daar van.'

