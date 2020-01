Handhavers in burger ingezet tegen overlast van bedelaars in Den Haag

Het Haagse stadsbestuur zet sinds een aantal weken handhavers in burger in om de overlast van bedelaars tegen te gaan. In de binnenstad geldt een bedelverbod maar toch is het aantal bedelaars de laatste weken toegenomen. Het gaat vooral om Oost-Europeanen en daklozen. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de PVV.

Volgens het college zorgen vijf Oost-Europeanen voor een groot deel van de overlast. Deze vijf zijn regelmatig in beeld bij de autoriteiten. Oost-Europeanen die bedelen worden door de politie in beeld gebracht, bekeurd en ze krijgen eventueel een gebiedsverbod. De afgelopen maanden is er dertien keer een gebiedsverbod opgelegd.

Daarnaast is er een groep daklozen die bedelt in de stad. 'Voor de laatste groep is het college het eens dat bekeuren vaak niet de oplossing is', schrijft het college. 'Die personen worden daarom aangemeld bij het Veiligheidshuis en daar wordt bekeken wat de juiste oplossing is.'

Surveilleren

Om de pakkans te verhogen zet het college meer handhavers in. 'Er wordt extra gesurveilleerd met inzet op heimelijk waarnemen', schrijft het college. Daarmee bedoelt het college dat handhavers in burger de straat op gaan. Dat moet voorkomen dat bedelaars handhavers in uniform 'van mijlenver zien aankomen'. Volgens het college heeft de aanpak ervoor gezorgd dat de overlast is afgenomen.

