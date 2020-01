Nog weinig tips over brand Wateringse Veld: 'Zet alstublieft die stap'

Tientallen bewoners moesten in alle haast uit het appartementencomplex worden geëvacueerd. De politie vermoedt opzet en plaatste zaterdag een mobiele unit om in contact te komen met buurtbewoners die eventueel waardevolle tips hebben. In de buurt gaan volgens de politie allerlei geruchten. Zo zou er bijvoorbeeld worden gesproken over een wraakactie. Toch loopt het niet storm met tips over de brand. 'Nee, zeker niet', zegt een politiewoordvoerder. 'Het is vervelend dat een onderzoek veel langer duurt dan nodig is, als mensen ons niet in vertrouwen nemen en dus niet delen wat ze weten, hebben gehoord of hebben gezien.'

De politie zegt te snappen dat buurtbewoners het lastig vinden om naar de politie te stappen. 'We snappen dat het moeilijk is om voor het oog van de hele straat bij zo'n tijdelijk bureau binnen te stappen, maar er zijn nog een heleboel andere manieren om iets door te geven als je iets vermoedt.'

Mensen met of voor informatie kunnen naar de mobiele container om met een agent te spreken. | Foto: @POL_DenHaag

'Praat alstublieft, zet die stap'

Zo is er Meld Misdaad Anoniem, waar geen gegevens van tipgevers worden verzameld. 'Denk ook aan de wijkagenten die u aan kunt spreken', aldus presentatrice van het televisieprogramma, Anniko van Santen. 'Er zijn dertien mensen in het ziekenhuis beland, waaronder kinderen die er helemaal niks aan kunnen doen, dus praat alstublieft en zet die stap.'

De politie is daarnaast ook druk bezig met het bekijken van camerabeelden. 'We roepen buurtbewoners met camerabeelden op om deze beelden af te staan, zodat we kunnen zien of daar belangrijke zaken op staan', aldus de woordvoerder van de politie.

