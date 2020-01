Tweede verdachte voor rechter vanwege dodelijk ongeluk Lekkerkerk

Eerder werd de 29-jarige Richard van den H. uit Krimpen aan den IJssel als de veroorzaker van het ongeluk veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Daarvan kreeg hij een jaar voorwaardelijk. Volgens de rechter reed hij destijds onder invloed van cocaïne en wiet.

Van den H. vindt die bewuste dag in december dat een automobilist van een Volkswagen Polo hem te weinig ruimte geeft bij het invoegen. Daarop zet hij de achtervolging in, waarbij hij de auto inhaalt en vervolgens vol op zijn rem trapt om die auto tot stoppen te dwingen. Niet veel later knalt de 63-jarige Gouwenaar, de huidige verdachte, met zijn bestelauto bovenop de Polo.

Lekkerkerk in diepe rouw

Fataal zo blijkt. Van de vijf inzittenden overleven twee personen het niet. De 29-jarige Jacob, overlijdt op de plek van het ongeluk. De even oude Marloes bezwijkt later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De drie anderen raken door de klap gewond. Het ongeluk dompelt Lekkerkerk in een diepe rouw. Iedereen leeft mee met de nabestaanden.

' Mijn cliënt vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. En dan natuurlijk met name voor degene die zijn overleden en na de nabestaanden', aldus advocaat Van Kregten die de verdachte bijstaat.

'Gouwenaar was in elk geval niet aan het appen'

Het Openbaar Ministerie verwijt de bestuurder van de bestelbus dat hij niet genoeg heeft opgelet. Eerder gaf justitie wel aan dat de verdenking van de Gouwenaar 'van een andere orde is dan waar Van den H. voor is vervolgd.' Van Kregten: 'Mogelijk heeft meegespeeld dat de auto geen remlichten aanhad. Mijn cliënt was in elk geval niet aan het appen of anderszins met zijn telefoon bezig.'

Woensdag gaat het om een zogeheten regiezitting. Dat betekent dat de zaak niet niet inhoudelijk wordt behandeld. De partijen kunnen nog eventuele onderzoekswensen aangeven. Verslaggever Miranda van Dam is bij de zitting, die om 13.30 uur begint, aanwezig, volg hieronder haar tweets.