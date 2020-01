Lenteachtige temperaturen: 'Winterweer zit nog niet in de berekeningen'

Mensen die houden van oud-Hollandse winters en dromen van een Elfstedentocht komen voorlopig bedrogen uit. Winterweer is ook nog niet op komst, laat Omroep West-weerman Huub Mizee weten. Sterker nog, de temperaturen doen lenteachtig aan. 'Dit hebben we te danken aan lucht vanuit het zuidwesten', laat Mizee weten. 'Uit de omgeving van Florida.'

De temperatuur liep de afgelopen nacht zelfs op van 8 naar 11 graden nadat een regenfront over ons land trok. Ook deze woensdag is de lucht vochtig. Maar qua neerslag valt het volgens de Omroep West-weerman de rest van de dag wel mee. 'Er staat wel een vrij krachtige wind, maar die neemt in de loop van de dag af. Woensdagmiddag wordt het heerlijk weer, 11 of 12 graden.'

'Ver boven normaal'

Komende nacht is de wind zwak tot matig en komt de temperatuur niet onder de 8 graden uit. 'De normale maximumtemperatuur voor deze periode is 5 graden en 's nachts rond de nul', weet Mizee. 'Daar zitten we ver boven'

Donderdag wordt het nog iets warmer. Dan verwacht Mizee 12 tot 13 graden in de regio. 'Maar dan is het wel bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Er staat ook een behoorlijk harde wind uit het zuidwesten.'

Berekeningen

Vrijdag komen we geleidelijk in minder zachte lucht terecht. 'Dan beginnen we met regen, volgen later opklaringen en wordt het 8 graden'. Zaterdag verwacht Mizee een droge dag met een beetje zon, maar zondag gaat het waarschijnlijk weer wat regenen. 'En zo gaan we voorlopig door, ook op de lange termijn. Winterweer zit nog steeds niet in de berekeningen.'

