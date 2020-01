Jeffrey de Zwaan opnieuw uitgenodigd voor Premier League darts: 'Dit is super nieuws'

Aan de Premier League doen de negen beste darters van de PDC mee. Sinds vorig jaar wordt dit deelnemersveld uitgebreid met negen andere darters, die ieder aan één speelronde van de Premier League mogen meedoen.

De Zwaan neemt deel aan de achtste speelronde, die woensdag 25 maart plaatsvindt in Rotterdam. Vorig jaar trof De Zwaan - eveneens in Rotterdam - Rob Cross. Tegen wie hij het nu moet opnemen, is nog niet bekendgemaakt.

'Stiekem verwacht'

De Zwaan spreekt van 'super nieuws'. 'Ik had hier wel op gehoopt inderdaad en het stiekem deels verwacht, maar het moest nog bevestigd worden', laat hij weten. 'Vorig jaar was zo'n bijzonder moment! Dat 10.000 mensen in Ahoy' mijn naam zongen... Ik krijg er nog steeds kippenvel van.'

Dat De Zwaan wordt uitgenodigd voor de Premier League is niet gek gezien zijn goede prestaties in de afgelopen maanden. Hij won het Players Championship in het Engelse Barnsley, bereikte de kwartfinale van het EK darts in het Duitse Göttingen en herhaalde die prestatie bijna op het voorbije WK. Tijdens dat toernooi maakte hij indruk met een zege op topper Dave Chisnall en legde hij de uiteindelijke wereldkampioen Peter Wright in de achtste finale het vuur aan de schenen. De Schot had uiteindelijk een tiebreak nodig om door te gaan naar de laatste acht.

Challengers

Ook dit jaar wordt er twee dagen achter elkaar in Rotterdam gedart. Die tweede avond, donderdag 26 maart, neemt landgenoot Jermaine Wattimena de plaats van De Zwaan in als 'challenger'. De zeven andere uitgenodigde 'challengers' zijn: John Henderson (6 februari in Aberdeen), Fallon Sherrock (13 februari, Nottingham), Jonny Clayton (20 februari, Cardiff), William O'Connor (27 februari, Dublin), Luke Humphries (5 maart, Exeter), Stephen Bunting (12 maart, Liverpool) en Chris Dobey (19 maart, Newcastle).

De 'vaste' Premier League-deelnemers dit jaar zijn de nieuwe wereldkampioen Peter Wright, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Rob Cross, Michael Smith, Gary Anderson, Daryl Gurney, Nathan Aspinall en Glen Durrant.

LEES OOK: Eervol verlies voor debutant Jeffrey de Zwaan in Premier League darts