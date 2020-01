Westlandse telersvereniging Prominent wint tuinbouwprijs: 'Kroon op ons werk'

Aan de prijs zit geen geldbedrag vast, maar volgens de stichting kan de winnaar 'gebruik maken van ondersteuning bij internationale activiteiten of het versterken van hun eigen positie'. Marielle van der Berg van Prominent is erg blij met de overwinning: 'Het is de kroon op ons werk. Het is erkenning voor alles waar we voor staan en onze inzet.'

Volgens Diana Duijvestijn van de Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs is telersvereniging Prominent een perfect voorbeeld van die positieve ontwikkelingen: 'Prominent bestaat uit negenentwintig grote en kleine telers die allemaal samenwerken om de sector vooruit te helpen. Dat is bijzonder.' Volgens Duijvestijn biedt Prominent ook opleidingstrajecten voor nieuwe toetreders, en is de vereniging als eerste begonnen met het investeren in aardverwarming.

Uitreiking Tuinders Ondernemersprijs 2020 | Foto: Tuinbouw Ondernemersprijs / VidiPhoto

'Zo energiebewust mogelijk'

Naar eigen zeggen teelt Prominent 'zo energiebewust mogelijk.' De aangesloten ondernemers maken onder andere gebruik van restproducten uit de omgeving van Rotterdam. De warmte en CO2 die daar vrijkomen worden door Prominent gebruikt om de kassen te verwarmen. Volgens Prominent maakt 85 procent van haar telers gebruik van aardwarmte.

Prominent is volgens de jury 'een waardige opvolger in de lijst van winnaars van de Tuinbouw Ondernemersprijs.' Die eer krijgt de coöperatie onder andere vanwege haar inzet op het gebied van samenwerking, duurzaamheid, en het delen van kennis. Zo bestaat de organisatie uit tientallen ondernemers van groot en klein formaat in binnen- en buitenland. 'Ze zijn pioniers op het gebied van innovatie en investeringen.' zegt Duijvestijn.