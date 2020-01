Man met 'relatiestress' wil 'verhaal halen' en ramt auto

Maar dat geluk wordt misschien even kort verstoord als de officier van justitie 120 uur werkstraf, waarvan veertig uur voorwaardelijk tegen hem eist, omdat hij in mei 2018 met zijn auto zou zijn ingereden op de auto van Rohan. Als de rechter de feiten uit het dossier aan Safi voorlegt, zegt hij terugkijkend: 'Ik herken mij hier niet in terug.'

Het is 15 mei 2018 als Safi wat cd's wil ophalen bij zijn vrouw. Daar ziet hij de auto van Rohan staan. Zijn vrouw en Rohan zijn ex-collega's. Safi vermoedt dat er iets speelt tussen de twee. Tegen de politie verklaart Safi later dat hij daarom 'verhaal wilde halen'. Als de rechter wil weten wat hij daar nu precies mee bedoelt, antwoordt hij: 'Ik wilde met hem gaan praten.'

Forse schade

Maar van een gesprek komt het niet. Rohan besluit ervandoor te gaan, omdat hij bang is. Een getuige ziet vervolgens hoe Safi met zijn Caddy de BMW van Rohan met zestig kilometer per uur van achteren ramt. Het lukt Rohan om te vluchten. Zijn auto loopt daarbij forse schade op. 'Ik ben tegen het verkeer in gereden.'

Safi heeft een ander beeld van wat er precies gebeurd is. Volgens hem is het Rohan die vol op de rem trapt, waardoor hij achterop hem knalt. De rechter vraagt zich af waarom iemand die bang is en op de vlucht slaat, hard zou remmen. Wetende dat zijn auto daardoor beschadigd kan raken. Een antwoord op die vraag blijft uit. Wel geeft Safi toe dat hij nooit achter Rohan aan had moeten gaan.

'Te gortig'

Rohan eist voor het hele voorval 900 euro smartengeld en nog eens zo'n 5400 euro om zijn auto te laten maken. Dat bedrag vindt de advocaat van Safi wat te gortig. Hij komt uit op een dagwaarde van maximaal 1500 euro voor de BMW. In de straf die de officier eist kan hij zich wel vinden. Als de speciale voorwaarden maar blijven gelden, die schrijven voor dat Safi geholpen wordt met zijn 'korte lontje'.

De advocaat vraagt zich in zijn pleidooi nog wel af wat Rohan nu precies deed in de buurt van Safi's vrouw en waarom hij op de vlucht sloeg. 'Omdat hij ergens is waar hij niks te zoeken heeft of omdat hij aan het stalken is?' Ook suggereert hij dat Rohan de vrouw van Safi nog steeds lastig valt.

'Ik kijk naar dit dossier'

De rechter maakt duidelijk dat ze daar niet op in kan gaan. 'Ik kijk naar dit dossier', zegt ze. En daar ziet ze voldoende bewijs om Safi te veroordelen. Niet voor een poging zware mishandeling, maar voor het juridisch lichtere bedreiging met zware mishandeling. Ze legt honderd uur taakstraf op, waarvan veertig voorwaardelijk met de voorwaarde dat Safi blijft werken aan zijn 'korte lontje'.

Ook de schadevergoeding wordt toegekend.' Wat de dagwaarde ook zou zijn geweest, dit is de schade die meneer daadwerkelijk heeft geleden.' Samen met de 250 euro smartengeld moet Safi 5653,54 euro betalen aan Rohan.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?