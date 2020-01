Den Haag staakt onderhandelingen over aankoop grond Kijkduin

Daarom worden de garages nu eerst op een alternatieve manier toegankelijk gemaakt, zei Revis woensdagmorgen tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad over de vernieuwing van de badplaats. Dat debat was aangevraagd door raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, nadat Omroep West eind oktober meldde dat Kijkduin nog veel langer een bouwput blijft dan eerder gepland.

Kijkduin ondergaat op dit moment een grote verandering. Er komen woningen, winkels en horeca bij. Met de projectontwikkelaar die die plannen realiseert, sprak de gemeente af dat er een gemeenschappelijke entree zou komen voor een grote ondergrondse fietsenstalling en de parkeergarages onder de complexen. Die entree zou eigenlijk al eind 2019 klaar moeten zijn, maar in oktober bleek dat de gemeente nog niet eens was begonnen met de aanleg ervan. Dit tot grote frustratie van de ontwikkelaar en de ondernemers die er aan de slag willen. Zij vrezen dat de badplaats zo nog lang een bouwput blijft en dus minder aantrekkelijk is voor toeristen. En ook de bewoners van de nieuwe appartementen zouden overlast ondervinden.

Stikstofcrisis

Volgens de gemeente Den Haag zou de vertraging zijn ontstaan door de stikstofcrisis en problemen bij de aankoop van de benodigde grond. Maar in oktober was de verwachting nog wel dat het zou lukken om de percelen te kopen. Wel maakte de gemeente toen bekend dat er in ieder geval een tijdelijke entree naar de garages zou worden aangelegd.

Zo moet het nieuwe Kijkduin er uit komen te zien | Foto: Gemeente Den Haag/FRED Developers

Woensdagmorgen meldde wethouder Revis dat de gemeente de onderhandelingen heeft gestaakt, 'omdat de eigenaar niet van plan is de grond af te staan tegen redelijke condities'. Dat heeft tot gevolg dat als het Atlantic Hotel niet gaat bewegen, de ingang helemaal niet kan worden aangelegd zoals gepland.

Geneuzel

Tijdens het debat bleek dat veel partijen zich zorgen maken over de ontwikkelingen op Kijkduin. Sluijs van Hart voor Den Haag verweet de wethouder zich te verschuilen achter 'geneuzel over stikstof' en 'juridische spelletjes'. Hij eiste dat Revis snel met goede oplossingen komt voor de ondernemers die veel geld in het gebied investeren.

Het ziet er uit als een buitenwijk van Chicago. Echt verschrikkelijk.

Ook andere partijen maken zich zorgen over de vertraging. Daarnaast vinden veel fracties dat het er op dit moment dramatisch uitziet op Kijkduin. 'Het is er nu een puinhoop. Daar ben ik echt van geschrokken', zegt raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Geert Tomlow van 50Plus heeft er recent nog gekeken. 'Het ziet er uit als een buitenwijk van Chicago. Echt verschrikkelijk.' En Mariëlle Vavier (GroenLinks): 'Het is echt om te huilen, zoals het er nu uitziet.'

Nieuwe regels

Revis verwierp de kritiek van Sluijs met kracht. Volgens hem gaat het om een crisis die niemand heeft kunnen voorzien en waardoor de gemeente moest wachten op nieuwe regels van het Rijk. Die zijn er inmiddels en die laten ook toe dat de huidige bouwactiviteiten kunnen doorgaan, zegt de wethouder. Ook beloofde hij om contact op te gaan nemen met de ontwikkelaar over het tijdelijk beheer. 'Als we het er netjes kunnen laten uitzien, moeten we dat doen.'

De wethouder gaat nog op papier zetten wat de financiële gevolgen van de vertraging zijn. Ondernemers kunnen schade volgens de gebruikelijke regelingen claimen bij de gemeente.

