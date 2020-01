Eigenaar Used Products baalt van ramkraak: 'Ze waren uit op de iPhones'

De leeggeroofde vitrine in Used Products | Foto: Omroep West

Ramkraak op winkel Used Products in Den Haag

'Kijk dan, zijn capuchon valt af. Daar is hij best herkenbaar.' Een vaste klant van Used Products in Den Haag kijkt samen met de eigenaar van de winkel, diens zoon en een personeelslid naar de camerabeelden van de ramkraak van afgelopen nacht. Drie mannen gaan met hamers de vitrines met telefoons te lijf. 'Je kan zien dat ze haast hebben, het zijn wel amateurs,' meent de klant.

De winkel in tweedehands elektronica aan de Rijswijkseweg is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 1.45 uur doelwit van een ramkraak. Met een gestolen auto rijden de daders een winkelruit aan flarden. 'Een Peugeot cabrio, die auto was meer waard dan de hele buit', zegt Berry Schaeffer, de eigenaar van Used Products.

De daders kwamen aanrijden over het fietspad en reden achteruit de winkel in. Op de camerabeelden is te zien dat ze door de kapotte ruit naar binnen zijn gerend, rechtstreeks naar de vitrines met telefoons. 'Ze hebben zich gericht op de iPhones', zegt Schaeffer. 'Daar hebben ze in lopen grissen. En verder zijn er wat vitrines kapot. Maar ze hebben bijvoorbeeld de horloges met rust gelaten.'

Kussensloop

De eigenaar is woensdag bezig de beelden te selecteren voor de politie. 'Kijk dan', zegt de vaste klant, 'die ene glijdt bijna uit over het glas.' De drie daders lijken een rolverdeling te hebben. De eerste slaat met een hamer het vitrineglas kapot. De andere twee gooien de iPhones in een kussensloop. Sommige vitrines gaan niet kapot door de hamerslagen en de daders geven het al snel op. 'Ze hadden zo’n haast om weg te komen dat ze niet teveel mee hebben kunnen nemen', concludeert Schaeffer.

Het gebroken glas ligt nog verspreid over de vloer. Met twee telefoons die de daders hebben laten vallen ertussen. Opruimen kan woensdagochtend nog niet, want de recherche moet nog sporenonderzoek doen. Tot dat klaar is blijft de zaak dicht. 'Ik hoop dat ik eind van de middag nog even open kan', zegt Schaeffer. 'Maar het zal wel morgenochtend worden.'

