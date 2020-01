Verdachte bootbranden Maasland toch weer op vrije voeten

Maasland en Maassluis waren in juni en juli 2018 in de ban van brandstichtingen op boten, aanlegsteigers en in loodsen. De materiële schade was groot en volgens het OM hebben twee mensen bijna het leven gelaten door de branden. Ferass A. werd in juli 2018 voor het eerst opgepakt. Hij zou gesignaleerd zijn bij een van de branden.

FOTO: Otto Friebel de verbrande kap van zijn boot

Omdat een 'brandtechnisch onderzoek' langer op zich liet wachten werd de Maaslander in januari 2019 voorlopig vrijgelaten met een enkelband om. Op voorwaarde dat hij zich niet in Maasland zou vertonen en geen drugs gebruikte. Nadat hij toch verboden middelen had gebruikt, verwisselde hij zijn urine om niet betrapt te worden, maar hij werd weer opgepakt en vastgezet. In augustus kwam hij opnieuw voorlopig vrij, aangezien er nog steeds geen datum voor de rechtszaak in zicht was. Maar Ferass schond voor de tweede keer de afspraken en moest weer de cel in.

Voor derde keer vrijgelaten

In oktober vorig jaar weigerde de rechtbank hem nog eens te laten gaan, maar woensdag besloten de rechters weer anders. In afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak, mag hij voor de derde keer uit de cel. Ook is het verbod voor hem om in Maasland te komen door de rechtbank opgeheven. 's Avonds en in de nacht moet hij wel binnenblijven.

De verdachte, die de brandstichtingen ontkent, verklaarde woensdag bij de rechtbank bij zijn opa in Spijkenisse te gaan wonen. De inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak is op 17 april.