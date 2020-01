Stubbs 'geduchte' concurrent voor Beugelsdijk en Pinas: 'Zal voor hen niet makkelijk gaan worden'

'Dat hoort wel bij mijn spel. Het luidruchtige en het echt aanwezig zijn. Dus dat is wel wat jullie van mij kunnen verwachten', vertelt Stubbs vlak na zijn eerste training. 'Ik heb ervan genoten en vond het heerlijk om het veld op te gaan en tegen een bal aan te trappen. Dinsdag was een hele drukke dag en kon ik nét niet op tijd bij de tweede trainingssessie zijn.' Stubbs wordt voor een half jaar gehuurd.

Foto: Danny van den Bosch

ADO Den Haag is geen onbekende club voor de in Liverpool geboren speler, die het afgelopen half jaar door Middlesbrough werd verhuurd aan Hamilton Academical. Daar speelde hij negentien wedstrijden op het hoogste niveau van Schotland. 'Ik wist dat Alan Pardew als trainer naar deze club was gegaan en had ook weleens van ADO gehoord. Thuis heb ik op televisie ook wel veel eredivisiewedstrijden gezien. Dus het is geen geheel onbekende club voor mij.'

'Jonge speler met grote toekomst'

'We hebben nu een speler binnen die de strijd aangaat met Shaquille Pinas en Tom Beugelsdijk', zegt Pardew, die Stubbs omschrijft als een 'jonge speler met grote toekomst'. 'Het zal voor die twee niet makkelijk gaan worden nu hij hier is. Sam praat veel, hij organiseert en is niet zomaar een centrale verdediger. Hij is meer dan dat.'

Sam Stubbs praat met Shaquille Pinas. | Foto: Danny van den Bosch

Op dit moment is er veel druk bij ADO. De ploeg moet van de voorlaatste plaats af zien te komen om uiteindelijk ook volgend seizoen in de eredivisie te spelen. 'Dat is ook niet echt nieuw voor mij', zegt Stubbs daarop. 'Bij de laatste twee clubs waar ik gezeten heb, zat ik in een soortgelijke situatie. Ik weet hoe ik daar mee om moet gaan. En het leuke van voetbal is: na twee overwinningen kan het er ook alweer heel anders uitzien.'

