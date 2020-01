Wijkpark in Leiden krijgt moestuin met groente en fruit voor voedselbank

Het 900m2 grote terrein in het nieuwe Bontekoepark oogt nu nog leeg. Er staan wat planten die goed zijn voor de bodem en er wordt gewerkt aan een goede afwatering. Maar deze zomer al moet het Groentepark Bontekoe al helemaal tot bloei zijn gekomen. Wethouder Ashley North (GL) ondertekende woensdag het beheerconvenant samen met de wijkvereniging en de Stichting Leiden Oogst.

Het doel is om de Voedselbank Leiden Omstreken aan de Willem Barentzstraat van groente –en fruit te voorzien. 'Wij kunnen heel weinig verse producten ophalen voor de voedselbankklanten', zegt Pauline van Kesteren van de voedselbank. 'We hebben er een groot tekort aan en willen toch graag dat mensen een gezond pakket voedsel krijgen.'

Venkel of boerenkool?

Wethouder Ashley North, zelf een fanatiek tuinder, is erg enthousiast over het project. 'Ik vind het mooi om te zien dat de wijk erbij betrokken is en het is natuurlijk helemaal gaaf dat we midden in de stad een moestuin krijgen die de voedselbank om de hoek bedient.'

Boontjes en boerenkool blijken volgens een onderzoekje van de voedselbank populair te zijn bij de autochtone klanten. 'Maar daar hadden de mensen uit bijvoorbeeld Syrië nog nooit van gehoord', zegt Jelger Walraven van de Stichting Leiden Oogst. 'Dus we gaan bijvoorbeeld ook venkel telen zodat we een beetje kunnen voldoen aan de wensen van iedereen. Desnoods doen we er een receptje bij voor de mensen die niet weten wat ze met venkel kunnen doen.'