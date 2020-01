Justin onder de indruk van bezoek aan Auschwitz: 'Een rare rilling door mijn lijf'

Vooral het bezoek aan de gaskamers deed Justin veel. 'Ja, dat voelde ik wel. Er ging echt een soort rare rilling door mijn lijf heen', vertelt hij. 'Ik had heel erg de behoefte om de muren aan te raken. Heel gek. Ik heb nog nooit op zo'n gekke plek gestaan, denk ik.'

Ook werd hij geraakt door wat hij op een muur vol met namen zag staan. 'Ik stond voor de muur en zag meteen de naam 's-Gravenhage. Het is toch gek dat je dat dan meteen als een stuk van jezelf beschouwt, omdat het je stad is', vertelt Justin. 'Het bleek om een meisje van acht te gaan. Die kwam hier toen ze acht was en die is niet ouder geworden.'

Selfies in Auschwitz

Auschwitz is een plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog gruwelijkheden hebben plaatsgevonden, waar 1,3 miljoen mensen omkwamen. Dat de plek nu een toeristische trekpleister is zorgt voor een dubbel gevoel. 'Als je kijkt hoeveel mensen hier zijn. Het lijkt wel een soort Giethoorn of de Efteling', verbaast Justin zich. 'Bij deze plek verwacht je meer rust en stilte, maar men staat in de rij om een barak in te gaan.'

De gaskamer van Auschwitz maakt grote indruk | Foto: Omroep West

Ook zijn er verschillende bezoekers die selfies maken in het concentratiekamp. 'Bij de treinrails of de toegangspoort met de tekst Arbeid macht frei zie je mensen een selfie nemen alsof ze op bezoek zijn bij een gezellige attractie, niet normaal', aldus Justin. 'Maar goed, die mensen zijn hier wel. Net als de leerlingen van het Johan de Witt College nemen ze een ervaring mee naar huis die ze niet snel zullen vergeten. En dan is toch het doel bereikt, dit mogen wij niet vergeten.'

Het bezoek van de scholieren, in leeftijd variërend van 16 tot 18 jaar jaar, is een initiatief van de gemeente Den Haag. Met het oog op de viering van 75 jaar vrijheid in 2020 is deze reis mogelijk gemaakt. Omroep West heeft de scholieren gevolgd voor de documentaire 'Wordt Vervolgd'. Die documentaire kijk je hier terug.

