Bezoek aan Auschwitz maakt grote indruk bij Haagse leerlingen: 'Ik schaam me voor de mensheid'

Onder begeleiding van een gids horen de tieners de verhalen van de 1,3 miljoen mensen die in het kamp zijn omgekomen. 'Ik voel leegte, maar ik voel ook verdriet en ik ben ook boos', zegt Christina terwijl de tranen over haar wang lopen. 'Ik weet even niet wat ik moet voelen.'

De leerlingen hebben verschillende films en series over de Tweede Wereldoorlog gezien, maar dat is toch anders dan daadwerkelijk rondlopen in het concentratiekamp. 'Dit is heel anders dan op tv. Ik heb Schindler's List gezien, dat was al indrukwekkend, maar het gevoel wat ik hier krijg gaat veel dieper', zegt de 17-jarige Jim.

'Ik schaam me'

Omroep West-presentator en Vrijheidsambassadeur Justin Verkijk is ook mee op reis. 'Ik voel ook schaamte af en toe', zegt hij. 'Dat ik dan klaag dat ik hard moet werken of moe ben. Als je dan hoort wat de mensen hier moesten doormaken...'

'We hebben gezien hoe de mensen eruit zagen, we hebben gehoord wat ze te eten krijgen', gaat Justin verder. 'Ja ongeveer tweehonderd calorieën', vult leerling Karan aan. 'En dan moesten ze nog tien uur werken.'

Oorlog komt binnen

Voordat de scholieren naar Auschwitz vertrokken, werden ze goed voorbereid op hun bezoek naar Auschwitz. Zo kregen ze in de klas bezoek van Hanneke Gelderblom en Helena Fanchimont. Helena komt uit een zigeunerfamilie, waarbij alleen haar oma de oorlog overleefde. Hanneke is op het moment dat de oorlog uitbreekt een vijfjarig joods meisje. Ze wordt gescheiden van haar ouders en overleeft de oorlog met dank aan een verzetsvrouw met de schuilnaam Tante Zus.

Ondanks de verhalen die de leerlingen hebben gehoord, komt het gevoel van de oorlog nu pas echt binnen. 'Eigenlijk moet je het zelf meemaken om te weten hoe het echt is', zegt een van de leerlingen. 'Daarom is het goed om hier een keer te komen kijken hoe het echt is.'