Zwammerdam heeft na zeven jaar weer eigen supermarkt: 'Super! Dit hebben we gemist'

De totstandkoming van 'Supermarkt Zwammerdam' is te danken aan een samenwerking tussen gehandicaptenzorginstelling Ipse de Bruggen en Rob Rehorst, een ondernemer die onder meer een Coop-supermarkt in het dorp Nieuwveen heeft. Cliënten en begeleiders van Ipse de Bruggen 'runnen' de winkel in Zwammerdam.

'Super', reageert een inwoonster enthousiast. 'Heel fijn dat de supermarkt weer terug is in het dorp. Vooral in het begin was het lastig, want je moest er echt bij nadenken wat je in huis haalde. Nu stap je toch makkelijker naar de winkel als je wat vergeten bent. En dit is ook gewoon goed voor het dorp.'

Niet naar Bodegraven

Ze voegt eraan toe: 'Het is ook een sociaal gebeuren, je komt elkaar weer tegen in zo'n winkel. En weet je, hoe fijn is het dat je gewoon in je dorpje boodschappen kan halen en dat je niet iedere keer naar Bodegraven hoeft? Het is niet ver, maar het is toch even makkelijker.'

Een medewerkster van de zorginstelling is al even blij. 'Superhandig dat hier weer een supermarkt is. Als we gaan koken, of als we bijvoorbeeld feestjes hebben, dan kunnen we hier die boodschappen halen', zegt ze. Zwammerdam telt een kleine tweeduizend inwoners, ongeveer een kwart daarvan is cliënt van Ipse de Bruggen.

'Geen goudmijn'

Rob Rehorst benadrukt dat hij zich in eerste instantie niet richt op het maken van winst. 'Voorlopig zal ik er geen goudmijn aan overhouden', aldus de ondernemer, die bij zijn Coop-supermarkt ook al werk biedt aan mensen met een beperking. 'Het zal eerder wat kosten dan dat het gaat opleveren. Maar soms wil je ook wat terugdoen. En ik hoop natuurlijk dat het ooit misschien wel iets commercieels kan worden.'

Naast de supermarkt komt er ook een elektrische bakfiets, die door de gemeente Alphen aan den Rijn beschikbaar wordt gesteld. Daarmee kunnen ouderen of mensen die slecht ter been zijn hun boodschappen ook thuis laten bezorgen.

