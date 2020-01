Alan Pardew is 'The Boss' bij ADO Den Haag: 'Ik wil de selectie breder maken'

Alan. we hebben een aantal trainingen kunnen zien hier in Spanje. En u doet mij een beetje aan mijn vader denken. Hij was streng als ik iets verkeerd deed, maar gaf mij een schouderklopje als ik iets goed gedaan had. Zo lijkt u ook een beetje, klopt dat?

Ik waardeer het dat je dit zegt. Het is een jonge groep, een jongere groep dan ik gewend ben te trainen. Ik ben daardoor misschien wel iets milder dan dat ik zou zijn geweest als ik nu bijvoorbeeld bij een Premier League-club aan het roer had gestaan. Maar de groep reageert heel goed op mij, op de rest van de staf en ook op de manier waarop wij het het komende half jaar voor ons zien. We zoeken nu naar een balans tussen een beter team worden door soms wat risicovoller worden, maar tegelijkertijd verdedigend ook goed te zijn.

U zegt tijdens de trainingen heel vaak 'be brave' (wees moedig)...

Als je onderaan op de ranglijst staat is het heel makkelijk om voorzichtig te zijn, maar eigenlijk is dat dan misschien wel het grootste probleem. Want je bent op sommige momenten misschien wel iets te voorzichtig. En dat is precies wat ik heb gezien bij een aantal wedstrijden van ADO Den Haag. Daar moeten we iets aan gaan doen.

Er zijn hier in Spanje nu twee Engelse verdedigers aanwezig. Jordan Spence is op proef en Sam Stubbs wordt voor een half jaar gehuurd. Defensief spel is op dit moment heel belangrijk voor ADO Den Haag.

Tom Beugelsdijk, jullie noemen hem in Den Haag een cultfiguur, is aan zijn hand geblesseerd, dus we hadden een centrale verdediger nodig. Een speler die gaat concurreren met hem en Shaquille Pinas. Met Sam Stubbs er nu bij, gaat het niet makkelijk voor hen worden. Jordan Spence is op proef en we gaan zien hoe dat gaat lopen. Hij legt de druk op Dion Malone, Milan van Ewijk en doet goede dingen. Dat is zeker het nadenken waard voor een langer verblijf bij ons.

Even over uzelf. Uw laatste club in Engeland was West Bromwich Albion (WBA). In 2018 werd u daar ontslagen. Wat heeft u in de tussentijd gedaan?

Ik heb nagedacht en geprobeerd te snappen wat er mis is gegaan bij WBA. Want ik had daar wel wat problemen, met een aantal spelers bijvoorbeeld. En dan ga je nadenken. Heb ik die problemen veroorzaakt? Was ik misschien te hard? Ik heb mezelf het afgelopen jaar wel dingen afgevraagd. Want ik wil dit niet nog een keer laten gebeuren. Ik heb mezelf even gereset. Een frisse, nieuwe start. Dat is wat ik heb gedaan.

Als de club degradeert, dan maken de financiën het onmogelijk om hier te blijven - Alan Pardew

Wat is dan het verschil tussen de Alan Pardew van nu en de Pardew van vroeger?

Ik heb naar mijn carrière gekeken. Wat heeft mij in het verleden bepaalde successen gebracht? En wat daar uit is gekomen, dat ga ik nu bij ADO proberen toe te passen. Bij deze club kan ik vertellen en bepalen hoe ik het wil gaan doen. Hoe we de club verder gaan ontwikkelen. En op die manier gaan we het ook doen. Om eerlijk te zijn denk ik ook dat dit goed gaat zijn voor ADO.

Alan Pardew bereidt training voor. | Foto: Danny van den Bosch

U bent nu bezig met een plan. U wilt het team verder ontwikkelen en in de eredivisie zien te houden. Maar het ontwikkelen, dat kan ook voor de lange termijn zijn. Staat u open voor een langer verblijf bij ADO?

Ik denk dat we moeten gaan afwachten hoe het komende half jaar gaat lopen. In eerste instantie heb ik gezegd dat ik hier tot de zomer blijf. En mijn voornaamste taak is ADO in de eredivisie zien te houden. Als dat lukt, dan ziet het er alweer heel anders uit. Als de club degradeert, dan maken de financiën het onmogelijk om hier te blijven. Ik ga in ieder geval mijn uiterste best doen en op een gegeven moment zullen we wel met elkaar gaan praten.

Maar het zou ook niet eerlijk zijn als ik niet verder kijk dan alleen het komende half jaar. Ik loop al een tijdje mee en wil de club niet alleen maar redden. Ik begrijp dat de club groter is dan ik en ik moet zo goed mogelijk voor de club zorgen. Maar op korte termijn moet ik gewoon resultaat halen, zo simpel is het. Dus de focus ligt voor nu echt daar op. Maar om daar een balans in te vinden, dat is best moeilijk.

Wat dacht u toen ADO Den Haag belde? Wie heeft u trouwens benaderd?

Directeur Mohammed Hamdi heeft mij via agent John benaderd. Ik ken hem en ik vind hem aardig. Dus dat heeft wel geholpen. En hij vertelde dat Mohammed een goed persoon is. Het is een club waar je normaal gesproken niet echt aan denkt. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van: oké, ik ga dit doen. Ik vind het leuk om spelers te trainen en te coachen. En ik hoop dat deze spelers, als ik vertrek bij ADO, ook nog beter zijn geworden en nog steeds in dezelfde competitie spelen. Ik wil iets teruggeven aan het voetbal.

Foto: Danny van den Bosch

Heeft u het idee dat u het voetbal iets verschuldigd bent? En wat heeft het voetbal u gegeven?

Het voetbal heeft mij heel erg veel gegeven. Ik weet nog wel toen ik begon als voetballer. Mijn carrière is geweldig geweest. Ik zal nooit bang zijn voor het spelletje en denken dat ik het voetbal iets verschuldigd ben.

Op bepaalde plekken is de selectie nu echt heel erg mager en missen we kwaliteit - Alan Pardew

Voor de korte termijn... RKC Waalwijk wacht volgende week. Hoe kijkt u naar dat duel? Wij zeggen: het is een zespuntenwedstrijd...

Het is een belangrijke wedstrijd, zeker. En voorlopig concentreer ik mij ook alleen daar op. Je kunt mij nu vragen wie de tegenstander daarna is, maar dat weet ik niet. We focussen nu op RKC. Daar willen we drie punten tegen gaan pakken en daarna gaan we pas naar de volgende wedstrijd kijken. Het is heel simpel, je hoeft niet verder te kijken dan dit. Jullie als pers mogen dat doen. Dat is prima, maar wij doen dat niet.

Er lopen nu twee nieuwe verdedigers rond. Is er een bepaald type speler die u graag nog zou willen halen?

Ik wil de selectie breder maken. Want op bepaalde plekken is het nu echt heel erg mager en missen we kwaliteit. Als er een speler gewisseld wordt, dan moet er een even goede speler voor terugkomen in het veld. Er zijn posities die versterkt moeten worden, maar welke dat precies zijn, dat ga ik niet zeggen in de media. Dat is niet eerlijk tegenover de spelers. Maar ik zou nog wel graag wat nieuwe spelers willen zien hier.

Foto: Danny van den Bosch

Wat vindt u van Den Haag?

Ik heb er nog niet veel van gezien, haha. Ik ben eigenlijk alleen nog maar hier in Spanje geweest. Maar voor zover ik weet is het een mooie stad. De supporters zijn niet de allermakkelijkste, maar dat is goed. Ik heb in Londen en Newcastle gewerkt en heb dat daar ook meegemaakt. Zij willen ADO zien vechten voor de punten. Als de club verliest, maar de spelers hebben wel gevochten, dan is het goed.

