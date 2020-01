Burgemeester van Rijswijk ook tegen vuurwerk: 'Verbod niet genoeg, mentaliteit moet veranderen'

Het is hoog tijd om de tradities rond oud en nieuw aan te passen, vindt burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk. Zeker na alle brandjes en vuurwerkincidenten van afgelopen maand. 'Als oud en nieuw een evenement zou zijn, dan zouden we de vergunning vandaag de dag weigeren', zei de burgemeester woensdag in zijn nieuwjaarstoespraak. 'Er is een mentaliteitsverandering nodig.'

De brandweer van Rijswijk moest in de relatief rustige nieuwjaarsnacht 65 keer uitrukken, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. 'Geen cijfer om trots op te zijn', aldus Bezuijen. Hoewel de schade dit jaar is gehalveerd vindt hij het 'wrang om van een rustige jaarwisseling te spreken'.

De burgemeester ging ook dit jaar tijdens nieuwjaar mee met zijn hulpverleners de straat op. 'Met eigen ogen heb ik gezien hoe hard ze zich hebben ingezet om alles in goede banen te leiden. Ik heb grote bewondering voor de professionaliteit van onze hulpverleners en iedereen die hier verder nog een bijdrage aan heeft geleverd.' Bezuijen kreeg groot applaus van het publiek tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in de Rijswijkse Schouwburg.

'Tradities moeten we koesteren maar ook durven aanpassen'

Volgens Bezuijen zijn sommige tradities stokoud maar zelden in beton gegoten. 'Gaandeweg passen we ze aan, aan de tijd waarin we leven.' Dat zou ook moeten gebeuren met de tradities rond oud en nieuw, vindt de burgemeester, zeker de traditie 'om iets in de brand te steken tijdens de jaarwisseling'.

'We zijn dat normaal gaan vinden. Gewoon één keer per jaar de buitenboel in de hens, dat moet toch kunnen nietwaar? Nou, ik vind die opvatting niet meer kunnen. Als oud en nieuw een evenement zou zijn, dan zouden we de vergunning vandaag de dag weigeren. Ik bedoel maar.'

'Met alleen vuurwerkverbod ben je er niet'

'Voor mij is het klip en klaar: ik deel de opvatting van mijn collega Johan Remkes en ben van mening dat we nu echt stappen moeten gaan zetten', zegt Bezuijen in zijn toespraak. 'Wat mij betreft komt er nu een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. In mijn ogen is dit de eerste stap naar een veiligere oud en nieuw-viering.'

Maar de burgemeester maakt zich geen illusies, met alleen een verbod ben je er niet. 'Wat we nodig hebben is een andere mindset. Een mentaliteitsverandering. Dat we sommige dingen niet meer accepteren. En tegelijkertijd open staan om de dialoog te voeren over hoe onze tradities zouden moeten veranderen. Op een verdraagzame manier, met respect voor ieders mening.' Commissaris van de Koning Jaap Smit zei in de nieuwjaarsspeech van de provincie Zuid-Holland ook geen bezwaar te maken tegen een grondige verandering van onze tradities.

