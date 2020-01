Verdachten ontvoering Den Haag komen op vrije voeten

Vijf verdachten van een ontvoering van een Hagenaar zijn door de rechtbank in Den Haag woensdag voorlopig vrijgelaten. Het 38-jarige slachtoffer werd vorig jaar juli in de Vondelstraat in Den Haag in een Mercedes getrokken en meegevoerd naar een adres in Soest. Daar werd hij enkele dagen in een drugspand vastgehouden.

De ontvoering ging met het nodige geweld gepaard, zegt het Openbaar Ministerie (OM). Het slachtoffer werd eerst op de bestuurdersstoel gelokt. Vervolgens namen de ontvoerders hem in een nekklem en trokken hem op de achterbank waar hij vuistslagen op zijn hoofd kreeg. In Benthuizen werd het slachtoffer in een andere auto gezet, die hem naar een pand in Soest bracht. Daar zou hij twee dagen zijn vastgehouden en bedreigd. 'Je moet betalen, anders kom je niet meer thuis', zou het slachtoffer te horen hebben gekregen.

Volgens het OM speelde op de achtergrond een financieel geschil. De broer van het slachtoffer werd ervan beschuldigd dat hij iemand zou hebben opgelicht. In de woning van Soest werden verschillende pogingen gedaan om het slachtoffer te laten terugbetalen. Daarbij ging het om bedragen van enkele tonnen, aldus het OM. Door technische problemen mislukten de overboekingen echter.

Zeer serieuze verdenkingen

Na twee dagen greep de politie in zonder dat er betaald was. In eerste instantie werden vier verdachten aangehouden, maar uiteindelijk telt de zaak zeven verdachten, waarvan er vijf verdachten vastzaten. Ze variëren in leeftijd tussen de 25 en 35 jaar. Een van die verdachten komt uit Den Haag, de anderen komen uit Soest en Zeist. De rechtbank oordeelde woensdag in een pro-formazitting dat er tegen vier verdachten zeer serieuze verdenkingen zijn van betrokkenheid bij de ontvoering, maar besloot ze toch alle vijf vrij te laten uit voorarrest.

Een zesde verdachte was al vrij omdat hij 'detentieongeschikt' is, dat kan bijvoorbeeld vanwege gezondheid zijn. Waarom deze verdachte detentieongeschikt is, is niet bekendgemaakt. De zevende verdachte is een man uit Friesland die mogelijk de opdrachtgever was van de ontvoering, maar het staat nog niet vast of hij echt terecht moet staan. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 6 en 7 mei.