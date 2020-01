Brandweercommandant over agressie tegen de brandweer: 'Vuurwerk verbieden is stap 1'

Van kraaienpoten neergelegd voor een brandweerkazerne tot het uitlokken van relletjes. De brandweer kreeg deze jaarwisseling te maken met mensen die confrontaties hadden voorbereid met de brandweer. 'Daar ben ik ontzettend van geschrokken', vertelt Lieben. 'Nu gaat het echt verkeerd. Als er voorbereidingen getroffen worden om hulpverleners te treffen, dan is dat wel een bizar agressieve daad.'

'Je hebt de ME-bus gezien', vervolgt Lieben. 'We hebben te maken met rare dingen die voorbereid worden die gevaarlijk zijn voor mensen. Vuurpijlen en andere dingen die op mensen gericht kunnen worden. We hebben het dan ook niet meer over vuurwerk maar over wapens en explosieven die tegen mensen worden gebruikt.'

Vuurwerkverbod

Rotterdam kondigde als eerste grote stad een algeheel vuurwerkverbod af tijdens de jaarwisseling. Amsterdam lijkt eraan te komen. 'Van de derde stad wordt dat nu ook verwacht', aldus Lieben over een verbod in Den Haag.

'Ik vind het heel goed dat het in Rotterdam verboden is. Rotterdam is ook gewoon een bende', aldus Lieben. 'Het gaat niet alleen over de vraag of de vreugdevuren kunnen of niet. Er is meer aan de hand. Het lijkt wel of de jaarwisseling het moment is om af te rekenen met je buurman of een karretje van iemand met wie je ruzie hebt om in de fik te steken, want daar kom ik wel mee weg. Kijk, die mentaliteit gaat ons opbreken als we daar niet een keer bovenop gaan.'

Discussie

'Als ik voor de jaarwisseling de discussie over vuurwerk hoor... dan moet die klasse wel toegestaan worden en die klasse niet. Je kan gewoon verzinnen dat zoiets niet werkt. Een klap is een klap. We hebben het niet meer over vuurwerk, maar over explosieven. Het ging vroeger niet mis met een sterretje en pijltje uit een flesje laten schieten. Het gaat mis als je een kaliumnitraatbom gaat keilen naar een agent. Het is een veel breder probleem dan een brandweerprobleem. Maar vuurwerk verbieden is wel stap één', vertelt Lieben.

Operationeel commandant van dienst tijdens de jaarwisseling Jeffrey Schamper had een klein euforisch gevoel nadat Rotterdam het vuurwerkverbod bekendmaakte. 'Heel veel incidenten waarbij wij betrokken raken, zijn vuurwerkgerelateerd. Een deel heeft het verpest. In sommige straten gaat het volledig los.'

Opvoeden

Een vuurwerkverbod betekent volgens Lieben niet het eind van alle problemen. Er is volgens haar ook een maatschappelijk probleem. 'Het is allemaal ingewikkeld. Maar de ingewikkeldheid is niet een reden om er niks aan te doen. Het is ook niet in een keer opgelost, maar je moet wel een start gaan maken. Er is veel belangstelling en betrokkenheid vanuit de politiek. Ik zou het dus niet alleen willen zoeken in de politiek. Het begint ook bij de ouders, de omgeving, bij ons allemaal. Maar begin gewoon eens jezelf op te voeden. Dat helpt al heel erg.'

Tijdens de jaarwisseling waren er 900 incidenten in de regio Haaglanden, waarvan 600 in Den Haag. 'Wij zijn tijdens onze 24-uursdienst tijdens oud en nieuw 34 keer uitgerukt. Dat is ontzettend veel', vertelt de bevelvoerder en ploegchef Scheveningen Arthur Pronk. 'Daar doet een vrijwilligerskorps ergens anders in het land een heel jaar over. Dat pakken wij in een nacht. Een uitruk neemt twintig à dertig minuten in beslag. Dan blijft er niet veel over in 24 uur.'

Grote brand Zoetermeer

Een van de incidenten buiten Den Haag was de grote brand in Zoetermeer. Meerdere bedrijfspanden brandden daar af. 'We hadden meteen door dat dit een ernstig incident was. Het werd al snel een grote brand', aldus Schamper.

Lieben: 'Dit is een worstcasescenario. Kunnen we dit aan? Het was kantje boord. Want als je een grote brand hebt, moeten de eenheden die daar niet zijn de rest van de regio managen. Je blijft maar aan de gang. Het is eigenlijk niet te doen om 24 uur brand te bestrijden. Het is fysiek en geestelijk niet te doen. We zaten ver over onze grenzen. Maar het moet gewoon.'

'Het aantal mensen was op'

Een dag later was er opnieuw een grote brand in de Laan van Wateringse Veld in Den Haag. Onder een appartementencomplex brandden zeven auto's af. Tientallen bewoners werden met een hoogwerker uit dat complex gehaald. Twaalf mensen raakten gewond.

De grenzen worden vaak overschreden, maar je ziet toch elke keer de veerkracht dat we klaarstaan. - Jeffrey Schamper

'Het aantal mensen was op’, zegt Schamper. ‘Uiteindelijk zoek je dan wat vrije collega's die kunnen inspringen. Dan zie je toch de veerkracht van het brandweerbedrijf. Mensen melden zich toch weer. Dan reageer je toch. Je weet dat daar je collega's staan en die zijn op een gegeven moment ook helemaal afgetaaid. Die moeten worden afgelost. Dat vind ik het mooie van dit bedrijf. De grenzen worden vaak overschreden, maar je ziet toch elke keer de veerkracht dat we klaarstaan.'

