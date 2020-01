ZZ Leiden stunt tegen Krasnojarsk

Door de zege komt Leiden in puntenaantal op gelijke hoogte met zowel Krasjojarsk als het Turkse Bahcesehir. Ze hebben allemaal vier punten veroverd in drie wedstrijden. Het eveneens Turkse Pinar Karsijaka gaat aan de leiding in de poule met zes punten.

Leiden begon uitstekend aan de wedstrijd. Binnen drie minuten stond met 8-0. Tayler Persons opende de score, Worthy de Jong maakte indruk met een verwoestend harde dunk en benutte zijn bonus vrije worp en Braxton Huggins was goed voor een verre driepunter. Daarna kwam Krasnojarsk beter in de wedstrijd. Van 8-0 werd het 18-12 en na een run van elf punten sloot Krasnojarsk het eerste kwart af met een 23-18 voorsprong.

Niet gek maken

In het tweede kwart ging de Russische run nog even door, maar Leiden liet zich niet gek maken. De thuisploeg knokte zich terug in het duel en stond na het tweede kwart weer op voorsprong: 41-37. In het derde kwart liep Leiden nog verder uit. Binnen drie minuten was het verschil liefst twaalf punten: 51-39. Daarna zetten de Russen opnieuw aan, maar aan het eind van het derde kwart stond Leiden nog altijd op voorsprong: 62-54.

Ook aan het vierde kwart begon Leiden prima. Binnen een minuut was het verschil dertien punten, het grootste verschil in de hele wedstrijd. Krasnojarsk wist die achterstand nog wel te verkleinen tot zes punten, maar kreeg Leiden niet meer aan het wankelen.