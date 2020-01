Explosieve stijging huizenprijzen in regio Haaglanden; inmiddels sprake van woningnood

De huizenprijzen in de regio Haaglanden zijn in een jaar tijd explosief toegenomen. In de gemeenten Westland, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg kostte een huis in het laatste kwartaal van 2019 tien procent meer dan een jaar eerder. Ook in de overige gemeenten in de regio Haaglanden stegen de huizenprijzen aanzienlijk. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Volgens de makelaarsvereniging is er inmiddels sprake van woningnood in Nederland, omdat er nog minder woningen te koop staan.

'Door het beperkte aanbod worden de prijzen aangejaagd, waardoor steeds meer mensen boven de vraagprijs gaan bieden van woningen die wel beschikbaar zijn', zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. 'De vraagprijs van een gemiddeld te koop staande woning in Nederland is inmiddels 454.000 euro, een toename van bijna negen procent.'

Uitschieter in de regio Haaglanden is de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daar moest een potentiële koper tussen oktober en december 2019 liefst 13,4 procent meer betalen dan een jaar eerder. Gemiddeld kostte een huis daar 393.400 euro. Ook in Rijswijk (elf procent stijging, gemiddeld 298.700 euro voor een huis) en Westland (10,1 procent stijging, gemiddeld 342.700 euro voor een huis) steeg de huizenprijs met meer dan tien procent. Landelijk kost een huis gemiddeld 326.000 euro.

'Huizen minder toegankelijk'

'De koopwoningmarkt zal in het komende jaar door deze vicieuze cirkel voor steeds minder mensen toegankelijk zijn. Nu zien we al dat koopstarters steeds verder in de knel komen. Niet alleen is het aanbod voor de groep kopers met ongeveer anderhalf keer een modaal inkomen heel beperkt, voor hen is de drempel voor financiering ook heel hoog', aldus Hoes.

Gekeken naar de regio Haaglanden kost een huis in Wassenaar gemiddeld het meest, namelijk 696.300 euro. Daarna volgen de gemeenten Pijnacker-Nootdorp (402.400 euro) en Lansingerland (398.700 euro). In Zoetermeer is een huis gemiddeld het goedkoopst, met 291.000 euro.

