OM wacht nog op spullen moordverdachte Errol J., rechtszaak mogelijk in april

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) wacht nog op spullen die moordverdachte Errol J. bij zich had toen hij in Spanje werd aangehouden. Dat bleek donderdag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Den Haag. J. wordt ervan verdacht de Delftse crimineel Karel Pronk te hebben geliquideerd.

Pronk werd op 7 augustus 2018 op klaarlichte dag doodgeschoten bij koffiehuis Het Kalf in Delft. De dader vuurde vier kogels op hem af. De politie had Errol J. al snel op het oog, maar hij was lange tijd spoorloos. Hij werd uiteindelijk in Spanje aangehouden. Op dat moment had hij een doorgeladen pistool en meerdere messen bij zich. Een rechter in Spanje besloot vorige maand al dat de spullen naar Nederland mogen, maar de Guardia Civil moet ze nog overdragen

Tijdens de eerste pro-formazitting, vorig jaar september, gaf het OM aan twee getuigen van de schietpartij opnieuw te willen horen. Ook wilde de officier van justitie verder onderzoek naar het navigatiesysteem van J. en zijn persoonlijke bezittingen onderzoeken. Die lagen toen nog in Spanje. Een maand later besloot de rechtbank dat tien getuigen opnieuw gehoord zouden worden. Dat was ook het verzoek van de advocaat van de verdachte. Donderdag bleek dat de getuigen volgende week gehoord worden door de rechter-commissaris.

Zwijgrecht

Errol J. was donderdag niet bij de zitting aanwezig. In oktober was hij dat wel tijdens de tweede pro-formazitting. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht en wilde niets zeggen over de verdenkingen tegen hem. In oktober werd wel duidelijk dat de vermoorde Karel Pronk werd afgeluisterd in een andere zaak toen hij werd geliquideerd.

De advocaat van J. is nu bezig een deel van de afgeluisterde gesprekken zelf te beluisteren, om te kijken of daar relevante informatie bij zit voor deze zaak. Het OM voelde daar niets voor, maar van de rechtbank mocht het toch voor een deel. Als alle spullen vanuit Spanje worden aangeleverd, dan wordt de zaak op 9 april inhoudelijk behandeld.

LEES OOK: Verdachte van moord op Karel Pronk opgepakt in Spanje