Bloedbank Delft nu ook 's avonds open: 'Bloed wordt niet in de fabriek gemaakt'

Om de bloedvoorraad van Nederland op peil te houden is het nodig dat er voldoende donoren zijn en blijven. Om daarvoor te zorgen heeft bloedbank Sanquin onder andere in Delft haar openingstijden uitgebreid. Donoren krijgen vooral in de avonden meer gelegenheid bloed af te staan. Sanquin is de bloedleverancier van alle ziekenhuizen in Nederland.

Anita Meijer van Delft Sanquin is heel enthousiast over de ruimere openingstijden. 'Overdag is het hier vaak rustig en 's avonds na werktijd heel druk. Om onze donoren tegemoet te komen en nieuwe te werven is het belangrijk dat we open zijn op de tijden dat mensen kunnen komen.' De bloedbank is nu drie avonden in de week open: maandag, dinsdag en woensdag.

Bij de bloedbank kan je bloed geven en plasma. Plasma is alleen het bloedvocht met de eiwitten, de bloedlichaampjes worden eruit gefilterd en gelijk teruggegeven. Als het volledige bloed, inclusief bloedlichaampjes afgenomen wordt heeft het lichaam van de donor een paar maanden nodig om dat weer aan te maken. Plasma is binnen een aantal uur aangemaakt. Vandaar dat een donor maximaal vijf keer per jaar bloed mag geven en iedere twee weken plasma.

Uurtje uit en thuis

Floortje Boodde is al elf jaar donor. Ze werkt bij de vrijwillige brandweer van De Lier als haar collega's vragen of ze ook bloed wil doneren. 'Ik had er nog nooit over nagedacht, maar waarom niet. Ik ben gezond en andere mensen kunnen het goed gebruiken.' Op de vraag of ze het belastend vindt, zegt ze: 'Nee hoor, kost een uurtje uit en thuis'.

Sanquin is de enige die bloed mag leveren aan de Nederlandse ziekenhuizen en is daarom gespitst op het in stand houden van het aantal donoren. 'Over het algemeen lukt dat goed, maar we zijn altijd op zoek naar meer donoren om de belasting op de bestaande donoren niet te hoog te laten worden en omdat er natuurlijk ook mensen afvallen. We hebben zelden tekort aan bloed. We merken wel rond kerst en in de vakanties dat we extra oproepen moeten doen omdat mensen dan ergens anders mee bezig zijn, aldus Marloes Metaal van Sanquin. Een andere reden waarom toevoer van bloed steeds door moet gaan is dat bloed maar dertig dagen bewaard kan worden.

Niet uit fabriek

Het bloed en plasma komen terecht bij mensen die heel erg gewond zijn, mensen die verbrand zijn en er wordt onderzoek meegedaan om bijvoorbeeld medicijnen te maken. 'Het zal maar je moeder zijn, je vader of jijzelf die bloed nodig heeft,' roept Anita enthousiast 'dan ben je toch ook blij dat mensen gedoneerd hebben. Het wordt niet in de fabriek gemaakt!'