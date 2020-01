Varend Corso dit jaar niet langs Vlaardingen

Het Varend Corso gaat dit jaar niet langs Vlaardingen. Aanleiding is dat het subsidiebedrag dat het Varend Corso zou krijgen van die gemeente, omlaag is gegaan. Daardoor is het volgens de organisatie niet meer rendabel om Vlaardingen aan te doen. Eerder werd bekend dat de optocht op het water vier dagen duurt én dat de route uitbreidt naar Den Haag.

'De afgelopen jaren kregen we 10.000 euro van de gemeente Vlaardingen. Dat bedrag is teruggebracht naar 1.000 euro. Omdat ook het aantal bezoekers in die gemeente afnam, hebben we helaas de route moeten inkorten', vertelt Varend Corso-woordvoerder Christine Strijbis.

Wethouder Bart de Leede (Cultuur en Evenementen) van de gemeente Vlaardingen vindt het jammer dat het corso dit jaar niet meer langs zijn gemeente komt. 'Maar we begrijpen de keuze wel. Wij moeten nu eenmaal financieel keuzes maken, dus helaas kunnen we niet meer subsidie geven dan we deden. Hopelijk keert het Varend Corso in de toekomst terug naar Vlaardingen.'

Kritiek op uitbreiding Varend Corso

Afgelopen augustus maakte de organisatie al bekend dat het corso dit jaar haar route uitbreidt naar Den Haag, waardoor het jaarlijkse evenement één dag langer duurt. De traditiegetrouwe zaterdagse Westlanddag verplaatst daardoor ook van zaterdag naar zondag.

Dat laatste stuitte de fractie ChristenUnie-SGP Westland tegen de borst. Volgens de fractie beloofde de voorzitter van het corso dat de Westlanddag sowieso op zaterdag zou blijven. Naar aanleiding van dit besluit stelde de ChristenUnie-SGP vragen aan de gemeenteraad. Toch werd besloten de dag alsnog op zondag te houden.

Voorlopig programma

Het eerdere programma voor het Varend Corso zag er per dag als volgt uit:

Donderdag (Midden-Delflanddag): vanaf Tradeparc Westland - bij de bloemenveiling in Honselersdijk - via De Tuinderij naar Schipluiden, Maasland en Maassluis.

Vrijdag (Vlaardingen-Delflanddag): van Maassluis naar Vlaardingen en dan naar Schipluiden, Den Hoorn en Delft.

Zaterdag (Den Haag-dag): van Delft naar Den Haag. Vanaf Den Haag bij de Caballerofabriek de stad in en terug. Tot slot vanaf de Caballerofabriek naar Rijswijk Buiten, Wateringen en eindigend bij Tradeparc Westland.

Zondag (Westlanddag): vertrek van Tradeparc Westland naar Honselersdijk, Naaldwijk, 's-Gravenzande, Monster, Poeldijk, De Uithof, Kwintsheul en dan naar het eindpunt bij de bloemenveiling in Honselersdijk.

Over enkele weken meer duidelijkheid

Aan het programma van vrijdag wordt nog gesleuteld. De rest zal waarschijnlijk geen hele grote veranderingen ondergaan. Strijbis: 'We zijn nu bezig met de exacte route en tijden. Deze moeten we ook nog afstemmen met de verschillende gemeenten. We hopen hier over twee à drie weken meer over te weten.'

