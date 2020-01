Succes Noordwijk in tweede divisie is simpel: geen doelstelling en verwachting creëren

Aan het begin van ieder voetbaljaargang is het de meeste gestelde vraag aan de trainer: wat is de doelstelling van je ploeg? De geijkte antwoorden als 'handhaven' of 'rechterrijtje' vliegen dan om je oren. Voor promovendus Noordwijk ligt dat anders. Daar weigert trainer Kees Zethof een doelstelling uit te spreken. 'Dat hebben we nog nooit gedaan en we zijn er toch een heel eind mee gekomen de laatste jaren', klinkt hij stellig.

En daar kan je de Noordwijkse trainer geen ongelijk in geven. In de afgelopen twee seizoenen werd zijn ploeg twee keer kampioen. Waarbij met name het laatste kampioenschap, na promotie van de hoofdklasse naar de derde divisie, knap te noemen was. In het huidige seizoen staat de nieuwkomer van de tweede divisie op een verdienstelijke elfde plek.

'Waar ik ons na de eerste seizoenhelft inschaal? Ook daar heb ik voor deze tijd nooit een uitspraak over gedaan. Wennen aan de competitie en iedere stap op het veld moet ambitieus zijn’, vervolgt Zethof. 'Wij zijn de competitie voortvarend begonnen en hebben kunnen teren op de flow van vorig jaar. Daarna zag je dat het na een paar wedstrijden wat minder werd, omdat je toch op een hoger niveau acteert. Toen hebben we met de groep gesproken en gekeken hoe we op dit niveau toch een stap kunnen zetten.'

Nieuw gezicht bij Noordwijk: Marc de Kruijs

De middenmoter versterkte zich deze winter met Marc de Kruijs. De buitenspeler komt over van Quick Boys, dat op haar beurt Sabir Achefay van Noordwijk overneemt. 'Het is allemaal super snel gegaan. Ik kwam bij Quick Boys minder aan spelen toe vanwege de goede concurrentie en resultaten de laatste weken. Mijn positie werd uitzichtloos, mede vanwege de nieuwe spelers die in de winterstop werden gehaald', legt De Kruijs zijn situatie bij Quick Boys uit.

'Noordwijk toonde interesse en wilde mij aankomend seizoen halen en toen kwam het idee om het in de winterstop te doen. Zodat ik een half jaar kan wennen aan de speelstijl en aankomend seizoen direct kan instromen', vervolgt de linksbuiten. 'Ik voelde me gelijk op m'n plek. Op zo'n trainingskamp leer je elkaar ook buiten het veld beter kennen. Dat is voor mij ideaal, want mijn eerste training bij Noordwijk was hier in Spanje.'

Noordwijk hervat zaterdag de competitie met een uitwedstrijd tegen Scheveningen. De wedstrijd is live te volgen op Radio West in het sportprogramma Zuid-Holland Sport.