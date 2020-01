Ook Den Haag vuurwerkvrij? De gemeenteraad is nog verdeeld, maar wil een debat

Een flink aantal partijen in de gemeenteraad wil ook in Den Haag een algemeen vuurwerkverbod invoeren. 'Het zou goed zijn als we het Rotterdams voorbeeld kunnen volgen. Mits het uitvoerbaar en handhaafbaar is', aldus GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

Daarom hebben zijn partij en de Partij voor de Dieren samen met D66, Haagse Stadspartij, PvdA en ChristenUnie/SGP voor volgende week donderdag een debat aangevraagd in de gemeenteraad over 'deze actuele maatschappelijke ontwikkeling'. Kapteijns: 'We willen daarbij vooral een goed debat hebben met elkaar en de burgemeester. Waarbij we ook moeten kijken naar de landelijke ontwikkelingen en wat gemeenten om ons heen doen.'

Het is op dit moment nog moeilijk te voorspellen of er in de Haagse gemeenteraad een meerderheid voor een lokaal vuurwerkverbod is. Dat komt onder meer omdat de grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, er niets voor voelt. 'Te weinig handhaving op zowel vuurwerkhooligans als op mensen die illegaal vuurwerk, veelal zwaar knalwerk, afsteken en het daarbij onveilig maken voor mens en dier, is wat ons betreft hét probleem', aldus een woordvoerder. Daarom pleit Groep de Mos voor andere maatregelen. 'Gebiedsverboden en huisarrest voor vuurwerkvandalen.'

Zoveelste traditie afnemen

Ook denkt die partij dat een totaalverbod lokaal moeilijk te handhaven is. 'Een vuurwerkverbod bestaat al; het is namelijk verboden om vuurwerk buiten de daarvoor aangewezen tijden af te steken. Ga dat eerst eens handhaven, voordat de zoveelste traditie die veel gezinnen in onze stad, die vuurwerk wel verantwoord afsteken, wordt afgenomen. Wel moet het veilig en moeten buurtbewoners, als zij dat in meerderheid willen, vuurwerkvrije zones kunnen instellen. Naast een harde aanpak op vuurwerkhooligans is goede voorlichting en het beschikbaar stellen van vuurwerkbrillen op scholen een goede oplossing.'

'Gebiedsverboden en huisarrest voor vuurwerkvandalen' - Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Naast dat de grootste partij tegen is, zitten ook coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA nog niet helemaal op één lijn over een vuurwerkverbod. Waar GroenLinks dus vóór is, heeft de tweede partij van Den Haag, de VVD, op dit moment nog geen definitief standpunt ingenomen. 'Hierover moeten we eerst met de fractie in gesprek', aldus fractievoorzitter Frans de Graaf. 'Ons oude standpunt was dat we tégen een Haagse vuurwerkverbod zijn. Maar het kan zijn dat dit standpunt nu wijzigt.'

Bespreekbaar

D66 sluit zich aan bij de oproep van burgemeester Johan Remkes om het advies van twee jaar geleden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid te volgen en te komen tot een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarmee volgt de lokale afdeling het standpunt van de fractie in de Tweede Kamer. Maar fractieleider Dennis Groenewold biedt wel enige ruimte voor verdergaande maatregelen. 'Verder volgen we de landelijke ontwikkeling op de voet en we zullen met die insteek het debat ingaan waarbij een vuurwerkvrije gemeente wat D66 Den Haag betreft bespreekbaar is.'

Het CDA is juist tégen, liet fractieleider Kavish Partiman weten via Twitter. 'Een onderzoek naar het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, dat zien we zeker zitten. Maar het CDA in Den Haag is geen voorstander van een algeheel verbod. Tradities moeten we aanpassen naar de tijd. Maar niet zo abrupt beëindigen.' In een toelichting zegt hij dat in het coalitieakkoord staat dat in Den Haag de landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. 'En daar houden we ons aan.'

Soort anarchie

De PvdA is weer wel voor algemeen vuurwerkverbod. 'Dat moet uiteraard wel te handhaven zijn', voegt fractievoorzitter Mikal Tseggai daaraan toe. ‘Maar als je ziet dat het in Amsterdam en Rotterdam ook wordt ingevoerd, moet dat hier ook lukken.’

'In plaats van dat je een jaar fris begint, moet in de stad een puinzooi worden opgeruimd' - PvdA

Volgens haar is zo’n verbod nodig omdat Oud en Nieuw is uitgelopen op een soort anarchie. 'In plaats van dat je een jaar fris begint, moet in de stad een puinzooi worden opgeruimd. Bovendien wordt vuurwerk steeds zwaarder. Dit is gewoon niet meer te verantwoorden.' Als alternatief ziet de PvdA graag vuurwerkshows per wijk of stadsdeel.

Vele slachtoffers

Fractieleider Robert Barker van de Partij voor de Dieren is de initiator van het debat van volgende week in de gemeenteraad. Hij is een groot voorstander van een vuurwerkvrije stad. 'Vuurwerk gaat gepaard met vele slachtoffers: vele ogen gaan verloren en honderden mensen raken gewond. Daarnaast zorgt vuurwerk voor ernstige vervuiling en schade voor vele dieren. We kunnen het ons niet meer veroorloven te wachten. Den Haag moet ook vuurwerkvrij worden', vat hij samen.

Maar ook kan Barker rekenen. Op dit moment hangt het erom of er een meerderheid in de raad is, als er moet worden gestemd. 'Heel spannend. Zo is het altijd bij grote veranderingen.'

