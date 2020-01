Mannenplashuis Schoonhoven moet minimuseum worden: 'Duizenden liters urine geplast hier'

Het idee is niet nieuw, want toen Groothuis in 2007 met pensioen ging heeft hij geld opgehaald op het gebouwtje op te knappen. Zijn patiënten waren gul: ze doneerden 6.000 euro. Het plan is deze zomer weer afgestoft toen van der Schaaf en Groothuis elkaar ontmoetten. De twee dienden een burgerinitiatief in waar de gemeente Krimpenerwaard positief op reageerde.

'Het Amsterdamse School-gebouwtje is begin 20ste eeuw ontworpen door de stadsarchitect Died Visser het idee is nu om de kleinzoon van de oorspronkelijke ontwerper de architect Rokus Visser te vragen om van het plashuis een minimuseum te maken', vertelt Herman Groothuis.

Kleinste museum ter wereld

'Ja', vult van de Schaaf aan, 'het zou mooi zijn om er een minizilvermuseum van te maken, lekker modern met hologrammen enzo.' Het wordt niet het allerkleinste museum van Nederland want er schijnt nog een kleiner museum te zijn, een vogelkooitje wat je kunt bekijken met een verrekijker. 'Maar mocht het een minizilvermuseum worden dan denk ik wel dat dit het kleinste zilvermuseum ter wereld wordt.'

'Nu is de gemeente aan zet, want die is eigenaar van het mannenplashuis', aldus van der Schaaf. Als alles lukt gaat het museum in april open.