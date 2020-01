Grootaandeelhouder akkoord met investeringsplan ADO Den Haag; Ricardo Kishna in beeld

ADO Den Haag staat momenteel zeventiende in de eredivisie, een plek die aan het einde van het jaar degradatie naar de eerste divisie betekent. De afgelopen weken gebeurde er veel bij de Haagse club. Zo vertrok hoofdtrainer Fons Groenendijk op eigen initiatief en nam de Haagse club afscheid van onder meer technisch manager Jeffrey van As en financieel directeur Henrik-Jan Rinner. Tegenover de diverse vertrekken stond ook de komst van een nieuwe trainer. Alan Pardew moet de komende maanden ADO Den Haag in veilige haven zien te krijgen. Hij wordt geassisteerd door Chris Powell en Paul Butler.

Om ADO Den Haag in de eredivisie te houden, wil de Haagse club de selectie van een kwaliteitsinjectie voorzien. Omdat de huidige nummer zeventien zelf over niet al te veel middelen beschikt, heeft algemeen directeur Hamdi een investeringsplan geschreven en voorgehouden aan de grootaandeelhouder en de RvC. Op het trainingskamp in Spanje sprak Omroep West met de directeur van ADO.

Tijdens de presentatie van de nieuwe trainer vertelde je dat je een investeringsplan aan de Raad van Commissarissen en United Vansen moest presenteren alvorens ADO kon gaan investeren in nieuwe spelers. Is er al reactie?

Zeker, anders hadden we Sam Stubbs niet kunnen aantrekken. We zijn momenteel actief bezig in de markt om ook andere spelers aan te trekken. Dan krijg je te maken met de vraagprijs, of de spelers willen en de huidige club. We hebben absoluut een overeenstemming bereikt met de grootaandeelhouder, maar ook met de RvC, want die is hier ook belangrijk in. We merken dat we op een fijne manier samenwerken op dit moment. En dat voelt goed.

Komen er nog meer nieuwe spelers?

We zijn op dit moment druk bezig. We proberen directe versterkingen te halen of spelers die een directe concurrent zijn van de huidige spelers, om de jongens scherper te krijgen richting de tweede helft van het seizoen. Je weet namelijk ook niet wat er gaat gebeuren qua blessures. We zijn actief en hopen voor de wedstrijd tegen RKC nog meer versterking in huis te hebben. Daarin zijn we uiteraard wel afhankelijk van andere partijen en de prijs.

Hamdi was tijdens de oefenwedstrijd tegen Hoffenheim druk aan het bellen. | Foto: Danny van den Bosch

Wat zou je kunnen doen? Om hoeveel spelers gaat het?

Dat is lastig te zeggen. Dat ligt ook een beetje aan hoe sommige zaken zich gaan ontwikkelen. Als we kijken naar aantallen, dan zeg ik drie, dus dan zouden er nog twee bij moeten komen, maar het kunnen er ook zomaar vier zijn.

Je hebt het over spelers halen, maar hoe staat het met de vertrekkende spelers zoals Pawel Cibicki en Aleksander Bjelica? Beiden worden gehuurd, maar komen niet meer voor in de plannen van ADO Den Haag.

Ook dat is een proces. Het halen van nieuwe spelers en huidige spelers die hun geluk elders mogen beproeven. Het proces is nu zo dat wij met een aantal clubs in gesprek zijn om te kijken of zij hen willen overnemen. Maar voordat ze weg zijn, zijn ze nog speler van ADO Den Haag.

Zijn er nog meer spelers die weg mogen?

Weg mogen… Het gaat om vraag en aanbod. Als een club ons belt en navraag doet naar een speler die in de eerste seizoenshelft wat minder heeft gespeeld, dan zou het een mogelijkheid kunnen zijn om deze te verhuren.

Wij horen geluiden uit Doetinchem dat Michiel Kramer daar is aangeboden. Klopt dat?

Wij hebben hem niet aangeboden en zijn ook niet gebeld. Die interesse is mij niet bekend.

Over nieuwe spelers gesproken. Ricardo Kishna is bijna hersteld, zou dat wat zijn?

Dat zou zeker wat kunnen zijn, absoluut. Twee maanden geleden belde Ricardo mij toevallig nog op met de vraag of hij de verre uitwedstrijd tegen Heracles kon bezoeken. Dat geeft wel aan dat hij zeer betrokken is bij onze club. We hebben ook waardering voor Ricardo. We gaan de komende tijd bekijken of hij een optie kan zijn.

Eén van de grootste uitgaande transfers van ADO Den Haag was de verkoop van Bjorn Johnsen aan AZ. Hij vertrok voor een kleine drie miljoen euro. Inmiddels heeft AZ hem voor één miljoen euro verkocht aan een club uit Zuid-Korea. Krijgt ADO nog een percentage van de transfer van Johnsen?

Er zijn wel afspraken gemaakt met AZ omtrent de doorverkoop van de desbetreffende speler, maar daar wil ik verder niets over zeggen.

Hamdi in gesprek met Omroep West. | Foto: Danny van den Bosch

Onlangs werd financieel directeur Jachin Wildemans gepresenteerd. Hoe lang duurt het voordat er een commercieel directeur/manager wordt aangesteld?

Dat is een terechte vraag. We zijn daar momenteel mee bezig. Ik wil dat het team op volle oorlogssterkte is. Wij hopen binnen twee maanden een commercieel directeur aan te stellen, maar kwaliteit gaat boven snelheid.

Half december werd technisch manager Jeffrey van As vrijgesteld van werk. Deze week maakten jullie bekend dat zijn contract is ontbonden. Hoe gaan jullie de vacante positie invullen?

De bedoeling is dat we eerst intern kijken hoe we dit gaan inkleden. Ook met Martin Jol. We zijn blij met zijn aanstelling als technisch adviseur en willen hem graag lang aan boord houden. Daar gaan we eerst mee praten en daarna zal duidelijk worden hoe we dit gaan invullen.

Tot slot nog even de transfer van Wilfried Kanon. Hij vertrok begin september voor zeshonderdduizend euro naar het Egyptische Pyramids FC. Die club betaalt in termijnen. Komen zij al haar betaalverplichtingen tot dusver na? We hoorden geluiden dat het tweede betalingstermijn nog niet ontvangen was.

Daar hoef je je geen zorgen om te maken. Dat is allemaal binnen. En ook de betaaltermijnen van Nasser El Khayati zijn tot dusver binnen.

