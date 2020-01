Ontslagen leidinggevende ProDemos niet vervolgd voor misbruikschandaal

Het hoofdkantoor van ProDemos in Den Haag | Foto: ANP

Volgens het OM is er geen reden tot vervolging omdat geen enkel slachtoffer aangifte heeft gedaan tegen de man. Ook zouden de slachtoffer allemaal meerderjarig zijn die zich 'niet in een bijzonder kwetsbare positie bevonden ten tijde van de feiten'. De slachtoffers waren allemaal begeleiders en rondleiders bij ProDemos, dat onder andere rondleidingen organiseert op het Binnenhof en de Tweede Kamer. Het misbruik vond plaats op de werkkamer van de leidinggevende.

Uit onafhankelijk onderzoek van Tjibbe Joustra, toenmalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, bleek dat er binnen ProDemos langere tijd niets is gedaan met het gedrag van de leidinggevende uit angst voor gezichtsverlies. Volgens Joustra voelden medewerkers zich niet veilig om misbruik te melden. In een aantal gevallen was er sprake van drugsgebruik op het kantoor van de leidinggevende en werd er vaak veel alcohol geconsumeerd. Joustra sprak onder andere van een 'studentikoze cultuur.'

Goede stappen

De eerste klachten over de leidinggevende kwamen al eerder aan het licht. De directie van ProDemos ontzegde hem na een melding in februari zijn bevoegdheden, en schorste hem diezelfde dag. Na intern onderzoek werd de man definitief ontslagen. Volgens de commissie-Joustra schoot dat onderzoek echter op een aantal vlakken tekort. Zo was de raad van toezicht 'onvoldoende op de hoogte van de klachten'.

Toch zijn er sinds het ontslag van de leidinggevende volgens minister Knops van Binnenlandse Zaken 'goede stappen' gezet om de integriteit en de werkomgeving van ProDemos te verbeteren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Knops zijn er onder andere extra vertrouwenspersonen aangesteld binnen het instituut om dergelijke schandalen in de toekomst te voorkomen.

LEES OOK: 'Studentikoze cultuur met drugsgebruik na vrijdagmiddagborrel ProDemos'