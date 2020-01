Mystery guests undercover tegen discriminatie in Haagse taxi's

Mystery guests gaan ritjes maken in Haagse taxi's om discriminatie tegen te gaan in de taxibranche. De gemeente Den Haag gaat aan de slag met dit plan van de Haagse PVV.

Volgens de gemeenteraad is discriminatie in de Haagse taxiwereld een structureel probleem. Daarom praatte de raad donderdag over oplossingen. Tijdens The Hague Pride werden dragqueens met pindasaus en mayonaise besmeurd en geweigerd door Haagse chauffeurs, schrijft de PVV.

Ook mensen met hulphonden worden geregeld geweigerd, zoals een blinde vrouw die met haar hond aan haar lot werd overgelaten. 'De vrouw was door en door koud geworden en daarom hebben we haar en haar hond veilig thuisgebracht', schreef de politie destijds. De politie was woedend op de taxichauffeur.

'Keihard optreden'

De PVV is blij dat de gemeente aan de gang gaat met hun plan. 'Het is natuurlijk wel belangrijk dat we ook gelijk keihard optreden tegen de taxichauffeurs die homo's, dragqueens of mensen met hulphonden weigeren. Wat mij betreft trekken we meteen hun vergunning in', zegt raadslid Karen Gerbrands.

Taxi Centrale Haaglanden (TCH) is erg enthousiast over het initiatief. Een medewerker vertelt aan Omroep West: 'Wij hebben zelf ook ooit zoiets gedaan om onze chauffeurs een beetje te testen. Bij ons wordt in principe nooit iemand geweigerd. Daar staat hier echt de doodstraf op.'

