Vermeend slachtoffer Johan S. spreekt: 'Deze man is gevaarlijk. Heel gevaarlijk.'

'Ik keek om me heen en alles zat onder het bloed, heel veel bloed.' De vrouw die zegt verkracht te zijn door de in Sassenheim geboren Johan S. deed donderdag bij Hart van Nederland haar verhaal. S. zou haar afgelopen kerst op brute wijze hebben verkracht in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De vrouw werd zwaargewond door de politie gevonden op straat.

De 32-jarige vrouw vertelt hoe ze Johan S. op Eerste Kerstdag 's avonds in een café ontmoet. Ze is daar met een paar vrienden om er een gezellige avond uit van te maken. Al snel komt ze in gesprek met de Nederlandse man aan de bar.

Hij vertelt haar dat hij van reizen houdt. Ook vertelt hij de vrouw dat hij homo is, en kerst alleen moet vieren. Ze voelt zich daardoor bij hem op haar gemak. Zodra de vrienden van de nietsvermoedende vrouw vertrekken blijft ze met Johan achter in het café. Ze drinken nog een drankje en zetten hun gesprek voort. Uiteindelijk vraagt Johan of ze zin heeft om bij hem thuis een hapje te eten. De vrouw gaat met hem mee.

'Hij drukte me tegen de muur'

Eenmaal aangekomen bij Johan thuis drinkt het duo nog een paar drankjes. Volgens de vrouw geeft S. haar meerdere shotjes. De avond verloopt gezellig, tot de vrouw zich opeens duizelig begint te voelen. Tegen Johan zegt ze dat ze zich niet lekker voelt, en naar huis wil gaan. 'Hij begon zich opeens raar te gedragen.' Zodra de vrouw naar de deur loopt zou hij haar bij de keel hebben gegrepen. 'Hij drukte me tegen de muur', vertelt de vrouw. 'Hij begon me te wurgen. Ik denk dat ik bewusteloos raakte.'

De geëmotioneerde vrouw zegt dat ze vreesde voor haar leven. 'Ik was bang dat als ik me zou verzetten, hij me zou vermoorden.' De vrouw vertelt dat ze uiteindelijk wakker werd in de badkamer van Johan. Daar kreeg ze de schrik van haar leven: 'Ik keek om me heen, en alles zat onder het bloed. Heel veel bloed. Ik dacht dat dit het einde was.' De vrouw vertelt dat ze veel pijn had, en Johan smeekte om de vergrendelde deur te openen. Johan zou niets hebben gezegd, maar deed wel de deur open en liet haar gaan, zegt de vrouw.

'Hij zal een nieuw slachtoffer vinden'

De vrouw lag na haar verkrachting een week in het ziekenhuis. Ze onderging een operatie die meer dan twee uur duurde. Volgens een medisch rapport is de vrouw met een onbekend voorwerp misbruikt. Ze had onder andere snijwonden aan haar vagina en haar anus. Of S. de vrouw verdovende middelen heeft toegediend is niet bekend, hoewel de vrouw zelf vermoedt van wel: 'Ik weet hoe het is om dronken te zijn, en ik was die avond niet dronken.'

Volgens de vrouw doet ze haar verhaal om andere vrouwen te waarschuwen. 'Ik begrijp nog steeds niet waarom ik niet doorhad dat hij gevaarlijk was. Hij zal een nieuw slachtoffer vinden. Deze man is gevaarlijk. Heel gevaarlijk', zegt de vrouw tussen haar tranen door. Ze vertelt dat ze veel steun krijgt van haar familie en vrienden.

'Valiumverkrachter'

Johan S. deed volgens justitie in Bulgarije de deur niet direct open toen agenten op de stoep stonden. Hij zou volgens de aanklager hebben geprobeerd om bewijsmateriaal weg te maken. S. kreeg de bijnaam 'valiumverkrachter' door een proces uit 2007. In Nederland werd hij toen door de rechter veroordeeld tot 10 jaar cel voor het verkrachten van drie vrouwen die hij vooraf gedrogeerd zou hebben door iets in hun drankje te doen.

In het verslag van de rechtszaak is te lezen dat deze vrouwen eerst een normaal contact met hem hadden en met hem iets gingen drinken. Daarna werden ze duizelig en of voelden ze zich niet goed. Daarna werden ze op brute wijze verkracht. In hoger beroep werd de straf flink lager. Het Hof achtte het drogeren van de vrouwen niet bewezen. De bijnaam 'valiumverkrachter' bleef wel bestaan.

Ook een zaak in Malta

In 2014 werd Johan S. door een ex-vriendin op Malta beschuldigd van verkrachting. Een zaak tegen hem ging niet door omdat hij in Barcelona zat. Daarna verdween hij een tijdlang van de radar. Nu woont en werkt hij in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije.

Johan S. is opgepakt en er loopt een onderzoek naar hem in verband met de verkrachting tijdens de kerst. Hij zat eerst in een huis van bewaring, maar mag van de rechter zijn proces thuis afwachten. De officier van justitie zou onvoldoende hebben aangetoond dat S. een gevaar is voor de samenleving.