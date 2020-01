Alan Pardew sleutelt aan vechtmachine en start race naar veilige haven met ADO

Als een soort ‘good cop bad cop' gaan Pardew en Powell te werk in Zuid-Spanje. De 'good cop' is Powell. De breedlachse Engelsman zorgt voor de nodige grappen in de selectie en laat geregeld wat Nederlandse woorden vallen als er weer eens een bal zoek is of naast geschoten wordt. De voormalig Engels international is in veel dingen een tegenpool van 'bad cop' Pardew, die geregeld de zweep er over gooit, maar ook een arm om een speler niet schuwt wanneer dat nodig is.

Chris Powell. | Foto: Danny van den Bosch

Al snel laat Pardew in Spanje een oude bekende invliegen. De 29-jarige Jordan Spence zit sinds deze zomer zonder club en mag zijn visitekaartje afgeven tijdens het trainingskamp in Spanje. Zijn positie is rechtsback, een plek waar ADO al drie spelers heeft. Later verklaart Pardew dat hij ‘graag traint met meerdere Engelse spelers, zodat de huidige spelersgroep leert hoe in Engeland verdedigt wordt’. Volgens de Engelse coach kan dit overslaan op de huidige groep. Dat de proefspeler niet gespaard wordt, blijkt al snel. 'We zijn hier niet om uit te rusten maar om te werken. Je mag dan wel een fucking Hollywood-vrouw hebben, maar je moet werken', schreeuwt Pardew over het veld, waarmee hij doelt op de vrouw van Spence, Hollywood-actrice Naomi Scott.

Individuele aandacht

Op trainingen legt Pardew geregeld het spel stil. Hij benadrukt in duidelijke taal wat hij wil zien, grijpt soms terug naar wat basiselementen en praat veel individueel met spelers. Zo ook met Bilal Ould-Chikh, vorige maand nog verbannen, nu in genade aangenomen. 'Nee hoor, ik moest even wat tijd voor mezelf nemen. Ik wist dat ik mee ging naar Spanje', reageert de vleugelaanvaller, die geen gelukkige eerste seizoenshelft meemaakt. 'Het is een traject. En voor mij persoonlijk is dat tot nu toe telkens met vallen en opstaan gegaan. Maar zo lang ik blijf vallen, blijf ik opstaan. Dat zal ik altijd blijven doen. Ik ben geen opgever.'

De eerste wedstrijd onder Pardew wordt met 2-0 gewonnen van de amateurs van Noordwijk. Michiel Kramer en Erik Falkenburg tekenen voor de doelpunten. Pardew vindt de instelling goed, maar ziet nog veel verbeterpunten. 'We staan voorlaatste in de competitie. Deze groep moet de komende maanden gaan vechten. Onze fans moeten ons zien vechten, en als wij gaan vechten, dan moeten we fit en sterk zijn.'

Nog meer nieuwe gezichten

Jordan Spence is op het trainingskamp in Spanje niet het enige nieuwe gezicht. Zo keert Sem Steijn kort voor vertrek naar Spanje terug van een verhuurperiode in Abu Dhabi. Bovendien wordt er een nieuwe speler ingevlogen: Sam Stubbs wordt voor een half jaar gehuurd van Middlesbrough. Hij lijkt een directe concurrent van Tom Beugelsdijk en Shaquille Pinas te worden. De verdediger kan zowel links als rechts in het centrum spelen en kwam het afgelopen half jaar uit voor het Schotse Hamilton FC. Ook de technische staf wordt uitgebreid. De Engelsman Paul Butler gaat zich ontfermen over de tactische analyse aan de hand van videobeelden.

Dat ADO zich in Zuid-Spanje inmiddels heeft versterkt met Stubbs, maakt duidelijk dat er financiële middelen zijn om spelers te halen. Algemeen directeur Mohammed Hamdi geeft kort voor vertrek naar Spanje aan dat zijn investeringsplan nog moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en de grootaandeelhouder. 'Dat is inmiddels gelukt', zegt Hamdi in Spanje. 'We zijn momenteel actief bezig in de markt om ook andere spelers aan te trekken. Dan krijg je te maken met de vraagprijs, of de spelers willen en de huidige club. We hopen voor de wedstrijd tegen RKC (19 januari, red.) nog nieuwelingen te verwelkomen. Hoeveel? Wellicht nog twee of drie.'

Creatief brein

De versterkingen die nog gaan komen, moeten voor meer creativiteit op het middenveld gaan zorgen. Sinds het vertrek van Nasser El Khayati mist ADO een creatief brein op het middenveld. Als mogelijke (tijdelijke) versterking wordt Ravel Morrisson genoemd. Bij zijn huidige club Sheffield United komt hij weinig aan spelen toe. Ook een flankspeler kan ADO goed gebruiken. Tijdens het trainingskamp in Spanje laat directeur Hamdi weten dat Ricardo Kishna zeker tot de mogelijkheden behoort als versterking. De Hagenaar revalideert van een knieblessure en is bijna fit.

ADO-directeur Mohammed Hamdi in gesprek met Herman Nanninga. | Foto: Danny van den Bosch

Tijdens de tweede oefenwedstrijd tegen het Duitse Hoffenheim speelt Pardew meer in de opstelling die tegen RKC Waalwijk ook verwacht kan worden. Nieuwkomer Stubbs krijgt direct een basisplaats. Hij start voor de geblesseerde Tom Beugelsdijk. Verder kiest de Engelsman voor een aanvalslinie met Crysencio Summerville, Tomas Necid en John Goossens. Door doelpunten van Necid en Summerville boekt ADO een knappe 2-1 overwinning op Hoffenheim, de nummer zeven van de Bundesliga. Pardew is nog altijd ongeslagen als trainer van ADO Den Haag. De verwachting is dat de komende dagen een nieuwe speler wordt aangetrokken voor de flanken, waardoor de buitenspelers in de voorhoede meer concurrentie krijgen.

'Verfrissend'

Na de wedstrijd tegen Hoffenheim blikt aanvoerder Aaron Meijers terug op het trainingskamp. 'Hoe ik het vernieuwde ADO zou omschrijven? Poe, dat vind ik moeilijk. Normaliter zijn trainingskampen sowieso heel pittig, maar deze week was dat meer dan vorige keren. Dat hebben we wel gemerkt. De intensiteit was heel hoog. Zo'n kamp is goed om kennis te maken met de nieuwe trainer. En ja, een nieuwe staf met wat nieuwe spelers erbij. Dat werkt wel verfrissend.'

Nu ADO Den Haag weer terug is op vertrouwde bodem, zal het vizier op komend weekend gericht gaan worden. Dan wacht RKC. De Waalwijkers zijn een directe concurrent van ADO. Ze hebben twee punten minder en kunnen bij een overwinning ADO zelfs tot hekkensluiter bombarderen. Om terug te komen op de woorden van Pardew, die zegt dat zijn ploeg fit en sterk moet zijn om het gevecht aan te gaan de komende maanden, is het zaak om gelijk een tik uit te delen aan de concurrent. Dat zal een boost aan het zelfvertrouwen geven en het zal de gewenste start zijn voor het nieuwe trainersduo.

LEES OOK: