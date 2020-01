Haagse politiek maakt zich zorgen over voortgang bouw cultuurcomplex Amare

De Haagse gemeenteraad maakt zich grote zorgen over nieuwe problemen die zijn opgedoken bij de bouw van het cultuurpaleis Amare in het centrum van de stad. De bouwer heeft de gemeente meegedeeld dat er vertragingen zijn opgetreden, waardoor het maanden later wordt opgeleverd dan gepland. Ook vertoont de exploitatie straks een veel grote financieel gat dan aanvankelijk gedacht. In 2017 werd nog gedacht dat de bedrijfsvoering jaarlijks een tekort zou kennen van 2,1 miljoen; recent is gebleken dat dit 2,7 miljoen wordt.

'Dit dossier baart ons zorgen. Wij hebben totaal geen vertrouwen meer in de voortgang', aldus Geert Tomlow van 50Plus. En veel andere partijen delen die kritiek in meer of mindere mate. Maar volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) is er geen reden voor paniek. 'Een project waarbij nooit iets aan de hand is, bestaat alleen in sprookjes. Maar dit blijft binnen de tijd en kost niet meer geld.'

De Haagse gemeenteraad sprak donderdagavond over de voortgang van de bouw van Amare op het Spuiplein. Uit de laatste rapportages die Revis aan de raad stuurde, blijkt dat er discussie is met de bouwer over de oplevering van het complex dat onderdak gaat bieden aan onder meer het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Bouwcombinatie Cadanz heeft aan de gemeente laten weten dat het de geplande oplevering op 4 januari 2021 niet haalt. De bouwer zou vier maanden extra nodig hebben, onder meer omdat een belangrijke onderaannemer failliet is gegaan.

Niet accepteren

Revis maakte eerder al duidelijk dat de gemeente dit niet kan accepteren. Dit herhaalde hij in de vergadering. 'Dat heb ik de directeur van het concern, die daarvoor helemaal uit Holten hier naartoe is gekomen, ook gemeld', aldus de wethouder. Of dit ook betekent dat de oplevering nu toch eerder plaats heeft, is niet duidelijk. 'Daarover zijn we nog met elkaar in gesprek.'

De wethouder verzekerde wel dat de officiële ingebruikname van het cultuurcomplex in september volgend jaar ondanks de vertraging niet in gevaar komt. Volgens de insprekers van SOS Den Haag, die de bouw van wat sinds kort Amare heet al vanaf het begin kritisch volgen, is dat wel degelijk het geval. Zij denken dat de instellingen die er gebruik van gaan maken veel meer tijd nodig hebben dan een paar maanden om het gebouw goed in te richten.

Rolstoel

Bovendien heeft SOS Den Haag grote vraagtekens bij de toegankelijkheid voor mindervaliden. Zo zouden er in de grote zaal slechts drie plekken zijn voor mensen in een rolstoel en veel te weinige parkeerplekken in de garage onder het complex voor mensen met een beperking. Veel partijen in de raad wilden daarom ook opheldering hierover van de wethouder. 'Dit is voor ons een belangrijk punt', verklaarde D66-raadslid Daniël Scheper.

Revis ziet echter op dat punt geen enkel probleem. Het complex zou volgens de hiervoor geldende regels worden ingericht. 'Hier wordt serieus en op een goede manier aan gewerkt.' Als er bij oplevering nog wel zaken die niet in orde zijn aan het licht komen, moeten die door de bouwer worden verholpen, aldus de wethouder.

Veel extra kosten

Dan is er nog de bedrijfsvoering. In de laatste voortgangsrapportage meldt Revis kort dat het tekort met dertig procent omhoog is gegaan van 2,1 naar 2,7 miljoen euro per jaar. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij herinnerde eraan dat de vorige raming van drie jaar geleden al ruim was. Daar waren toen al veel extra kosten in meegenomen. Hij wilde daarom weten hoe het kon dat er toch een nog forser bedrag nodig is.

Zijn collega Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos voegde daaraan toe dat het ook nog eens om een structureel tekort gaat, een bedrag dat dus ieder jaar terugkomt. 'Daar maak ik me grote zorgen over.' Lesley Arp van de SP: 'Wie gaat hiervoor bloeden? Andere culturele instellingen?'

Meer uitsluitsel

Revis kon de partijen daarover niet veel meer melden dat zijn collega Robert van Asten (D66, cultuur) nu aan het uitzoeken is hoe dat tekort zo kan oplopen. Nog in het eerste kwartaal van het dit jaar komt daarover meer uitsluitsel. Dan moet ook blijken hoe de gemeente dit denkt op te vangen.

LEES OOK: 'Exploitatie cultuurcomplex werd eerder veel te positief ingeschat'