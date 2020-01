Kleine scheurtjes in wissels oorzaak problemen op het spoor bij Den Haag Centraal

'Bij een routinecontrole werden kleine scheurtjes aangetroffen bij drie wissels bij station Den Haag Centraal', vertelt een woordvoerder van ProRail. 'We doen dagelijks dit soort checks, en normaal kunnen we deze problemen ook snel oplossen, maar omdat we de scheurtjes nu pas vlak voor de start van de dienstregeling aantroffen is besloten om komende nacht op te lossen.'

Een beperkt aantal treinen rijdt nog wel tussen Den Haag Ypenburg en Den Haag Centraal. 'We hebben berekend dat we met 5 kilometer per uur nog wel langs dit stuk kunnen. Voor nu is dit de beste oplossing, maar het zorgt mogelijk wel voor vertraging. Mensen kunnen het beste de app in de gaten houden voor het beste reisadvies', vervolgt de woordvoerder van ProRail.

Ontspoorde trein

Bij Den Haag Ypenburg ontspoorde vorige week donderdag een trein. Hierdoor was er drie dagen geen treinverkeer mogelijk tussen Den Haag Ypenburg en Den Haag Centraal. Deze ontsporing staat helemaal los van de scheurtjes die nu zijn aangetroffen legt de woordvoerder uit. 'Dat was bij Den Haag Ypenburg, een heel stuk verder op. De schade van de ontspoorde trein aan het spoor is helemaal hersteld, dus daar ligt het niet aan.'

