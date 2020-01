'Bijzondere' asgrauwe maan door gedeeltelijke verduistering goed te zien

Het gaat om een zogeheten maansverduistering in de bijschaduw. Dat is de minst verduisterende verduistering die er is. Normaal weerkaatst de maan het licht van de zon naar de aarde. 'Maar nu komt de aarde tussen de zon en de maan in te staan, de schaduw van de aarde valt dan over de maan heen', vertelt Mizee. 'Wat wij dan zien is dat de maan voor zo'n 92 procent bedekt is met schaduw.'

Zo ontstaat er een asgrauwe maan. 'Hij wordt niet zo mooi rood zoals bij een totale maansverduistering te zien is, maar echt asgrauw. Dat is bijzonder. Ook hebben we vrijdagavond flinke opklaringen, dus is het goed te zien', zegt Mizee. 'Bovendien vindt de verduistering ook nog op een mooi tijdstip plaats.'

Paar keer per jaar

Maansverduisteringen komen een paar keer per jaar voor. Later dit jaar zijn er nog twee eclipsen boven Nederland, maar die zijn vrijwel niet te zien. De laatste totale maansverduistering was in januari 2019. De eerstvolgende totale maansverduistering boven Nederland is in september 2025.

Bloedmaan | Foto: C. Versteege

