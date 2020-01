Hart voor Den Haag en VVD willen aanpak tegen steekwapengeweld in Den Haag

Hart voor Den Haag en de VVD in de Haagse gemeenteraad willen dat de gemeente meer gaat doen tegen het wapenbezit onder Haagse jongeren en de 'vele' geweldsdelicten met steekwapens. Het gevoel heerst dat er een grote toename van het aantal steekincidenten is en dat de daders steeds jonger zijn. Ook landelijk is er veel discussie over dat onderwerp, maar exacte cijfers zijn er niet.

Bij Hart voor den Haag/Groep de Mos en VVD overheerst dat gevoel ook. 'Het lijkt erop dat het dragen van een mes of pistool in groeiende mate een statussymbool wordt', zegt fractievoorzitter Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag). 'Wij willen dat de gemeente hiertegen in actie komt, want dit begint echt uit de hand te lopen.'

De partijen willen bijvoorbeeld dat politieteams onaangekondigd controles op wapen- en drugsbezit gaan uitvoeren op scholen. Ook moet de gemeente tegen de beeldvorming in verweer komen, vindt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf: 'Vroeger liepen jongeren met knikkers in hun broekzak, tegenwoordig blijkbaar met een mes. Dat is toch niet normaal. Er moet een tegenoffensief komen, bijvoorbeeld via sociale media en wat ons betreft neemt de gemeente hierin het voortouw.'

Messenverbod

Zodoende willen de partijen van het stadsbestuur weten welke preventieve maatregelen het stadsbestuur wil gaan nemen en hoe het aantal geweldsdelicten geregistreerd kan worden. Volgens De Graaf moet bijvoorbeeld het messenverbod uitgebreid worden. 'Nu geldt dat verbod alleen nog voor messen boven een bepaalde lengte, die lengte moeten we inkorten.'

Ook landelijk is het een flink thema. Zo werd donderdag bekend dat een meerderheid in de Tweede Kamer wil kijken hoe de regels ten aanzien van steekwapens kunnen worden aangescherpt. Veel landelijke partijen zijn geschokt door recente incidenten met steekwapens en staan open voor de uitbreiding van een messenverbod.

Beleid op basis van gevoel?

Of het geweld met steekwapens daadwerkelijk toeneemt, is niet bekend door het ontbreken van cijfers. 'Maar daarom roepen juist ook op om de cijfers op een rij te zetten', legt De Graaf uit. 'Daar moeten we echt inzicht in krijgen, want er zijn de laatste tijd zeer regelmatig steekincidenten. We willen weten of er een toename is.'

'Buiten dat moeten we af van het idee dat met een mes rond lopen normaal is', vervolgt de VVD-fractievoorzitter. Volgens hem moet de gemeente samen optrekken met scholen, politie en ouders om die trend te doorbreken.

