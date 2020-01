Gedupeerden boos op Shurgard om opruimplannen na brand: 'Belangrijk afscheid te kunnen nemen'

De politie heeft het onderzoek op de locatie van de brand die onder meer het bedrijf Shurgard verwoestte afgerond. De gemeente Zoetermeer heeft het terrein daarom weer overgedragen aan Shurgard. Het is nog niet bekend of de honderden gedupeerden tussen de resten nog mogen zoeken naar hun bezittingen. 'Shurgard heeft in een mailing aangegeven dat ze het terrein gaan ruimen, maar daar ga ik mij met hand en tand tegen verzetten', zegt schade-expert Jeroen Bolier die een groot deel van de gedupeerden bijstaat. 'Het is voor mensen belangrijk afscheid te kunnen nemen.'

Een grote brand verwoestte op Nieuwjaarsdag drie bedrijven aan de Industrieweg in Zoetermeer. Een van de getroffen bedrijven is Shurgard, waar mensen opslagruimte kunnen huren. Het bedrijf heeft op locatie ongeveer negenhonderd units, die waarschijnlijk totaal verwoest zijn.

Jeroen Bolier van SchadeKing staat ongeveer driehonderd gedupeerden bij. Hij denkt dat er op het terrein nog wel spullen te vinden zijn die de brand hebben overleefd. 'Op bepaalde delen van het terrein is zeker nog wel wat te vinden. De boxen zijn in elkaar gestort, waarbij de bovenste laag is gaan branden. Daaronder ligt restmateriaal en hier kunnen spullen tussen liggen die enorme waarde hebben.'

Emotionele waarde

Of de gedupeerden ook echt mogen gaan zoeken is nog niet bekend. Shurgard heeft donderdagavond een mailing naar de gedupeerden gestuurd waarin staat dat ze het terrein gaan ruimen. Tot grote woede van Bolier. 'Ik ga mij hier met hand en tand tegen verzetten. Het zijn en blijven eigendommen van mensen, die, ondanks dat ze verbrand zijn, van grote emotionele waarde zijn. Daarom moeten ze kunnen kijken wat ze nog aantreffen van hun spullen. Ook is het voor de mensen belangrijk om afscheid te kunnen nemen.'

Bolier probeert niet alleen te regelen dat gedupeerden naar hun bezittingen mogen kijken, hij regelt ook de financiële afhandeling van de schade. Dat is een flink karwei, legt de schade-expert uit. 'De verzekering is niet goed geregeld. Mensen zijn vaak slecht verzekerd, en dat komt door Shurgard. Mensen konden kiezen uit twee verzekeringen, voor een bedrag tot 2.000 euro of tot 5.000 euro. Andere opties waren er niet.'

Aansprakelijk stellen

Hierdoor zijn veel gedupeerden onderverzekerd. 'Stel dat je voor twee- of vijfduizend euro verzekerd bent en je hebt voor 20.000 euro in je box staan. Dan heb je een probleem. De huurders hadden geen andere verzekering. Dus wie gaat dat betalen?', vraagt Bolier zich af. 'Voor een deel zal dit de verzekering van Shurgard zijn en voor de rest van de schade zal ik Shurgard aansprakelijk stellen.'

De schade-expert is dan ook niet te spreken over de manier waarop Shurgard de schade van de brand afhandelt. 'Sommige gedupeerden zijn meer dan een week na de brand nog steeds niet benaderd. En als ze wat horen dan worden ze gedwongen om dingen te doen. Zo kregen ze twee dagen na de brand een mailtje dat ze binnen zeven dagen hun claim in moeten dienen en dat die niet meer mag zijn dan het verzekerde bedrag, anders vervalt de claim. Dat is echt absurd. In mijn wereld zelfs asociaal.'

Niet reageren

Shurgard wilde niet reageren op de uitlatingen van Bolier. 'We zijn nog druk bezig met de afhandeling van alle schadegevallen en daarna kijken we of en wanneer we willen reageren', aldus een woordvoerder van het bedrijf.

