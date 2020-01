Directeur Zuiderstrandtheater: 'Vertraging bouw Amare problematisch voor alle betrokken partijen'

Directeur Henk Scholten van het Zuiderstrandtheater maakt zich in navolging van de Haagse gemeenteraad grote zorgen over de mogelijke vertraging van de bouw van het cultuurcomplex Amare. Tijdens de raadsvergadering donderdagavond werd duidelijk dat bouwcombinatie Cadanz de geplande oplevering op 4 januari 2021 niet gaat halen. De bouwer heeft aangegeven vier maanden extra nodig te hebben. Maar volgens Scholten hebben de vaste gebruikers van Amare die tijd hard nodig om in september 2021 het seizoen en het schooljaar goed te kunnen beginnen.

De vaste bespelers zijn het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC) en het Koninklijk Conservatorium. Volgens Scholten hebben deze instellingen die vier maanden volledig nodig om het gebouw aan te kleden, de technische installaties in te regelen én te verhuizen. Voordat Amare in september officieel open wordt gesteld, zou er dan vanaf mei proef kunnen worden gedraaid in het Cultuurcomplex.

Omdat de programmering voor het seizoen 2021-2022 al is vastgelegd zit er volgens Scholten tijdsdruk op de oplevering van Amare: 'De programma’s voor de vier zalen zijn al voor een belangrijk deel rond. Uitwijken naar het Zuiderstrandtheater is niet mogelijk, want daar is maar één zaal. Het kost heel veel geld als de programmering niet kan worden begonnen.'

Schopstoel

Ook directeur Henk van der Meulen van het Koninklijk Conservatorium zit niet te wachten op vertraging, maar zit minder op de schopstoel als de vaste bespelers van het Zuiderstrandtheater. 'Wij hebben de maanden juli en augustus nodig om het nieuwe Koninklijk Conservatorium aan te kleden en in te richten. Dus dat zou er dan om hangen. Maar mocht het echt nodig zijn dan kunnen we altijd een beroep doen op onze huidige locatie. Maar die uitwijkmogelijkheid hebben het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater en DMC niet.'

Wethouder Revis maakte tijdens de raadsvergadering donderdagavond duidelijk dat de gemeente de vertraging van de bouw niet accepteert. Maar of dit ook betekent dat de oplevering nu toch eerder plaatsvindt, is niet duidelijk. Wel verzekerde de wethouder dat de officiële ingebruikname van het cultuurcomplex in september volgend jaar ondanks de vertraging niet in gevaar komt. Maar dat bestrijdt Scholten dus. Volgende week woensdag hebben alle betrokken partijen een overleg hierover met de betrokken wethouders Revis en Van Asten.

Exploitatiekosten

Scholten reageerde ook op de commotie die is ontstaan over de opgelopen exploitatiekosten. In 2017 werd nog gedacht dat de bedrijfsvoering jaarlijks 2,1 miljoen extra zou kosten. Recent is gebleken dat dit 2,7 miljoen wordt. Het verschil zit volgens Scholten voor bijna de helft in de verhoging van de onroerend zaakbelasting van de gemeente Den Haag.

Deze exploitatiekosten komen op de huidige subsidie van 2,8 miljoen die het Zuiderstrandtheater nu al krijgt. Maar volgens Scholten is dat bedrag goed uit te leggen: 'De bedrijfsvoering kost gewoon veel geld. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld energiekosten, schoonmaakkosten, personeelskosten, beveiliging. Het Zuiderstrandtheater heeft een oppervlak van 10.000 vierkante meter, Amare krijgt 50.000 vierkante meter. Vergeleken met andere grote Haagse instellingen als bijvoorbeeld Het Kunstmuseum, Het Nationale Theater of een vergelijkbaar gebouw als TivoliVredenbrug is 5,5 miljoen helemaal niet zoveel.'