Zorgen over veiligheid Haagse studentenflat, PvdA wil actie

De Haagse PvdA is bezorgd over de veiligheid van studenten in en rondom studentenflat De Struyck aan het Rijswijkseplein in Den Haag. Volgens de partij voelen sommige bewoners van de flat zich onveilig. Woningcorporatie Staedion zegt nauwelijks klachten te krijgen en ziet daarom geen aanleiding om maatregelen te nemen.

PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai is ervaringsdeskundige. Een paar jaar geleden woonde ze anderhalf jaar in De Struyck op het Rijswijkseplein. Het is een studentenflat van negentien verdiepingen waar 380 studenten wonen. Tseggai voelde zich vaker onveilig in de flat.

'Er wonen in deze flat zo veel mensen dat je geen zicht hebt op wie er wel of niet horen', vertelt ze. 'Het gebeurde dus weleens dat mensen die hier niets te zoeken hadden door de gangen liepen en aan deuren gingen rammelen om te kijken of ze open waren. Er werd ingebroken en er liepen dronken mensen rond. Ik voelde mij daardoor onveilig.'

Overval

Een gewapende overval afgelopen maandag is voor Tseggai de aanleiding om de veiligheid rond de flat bij het college van B&W aan te kaarten. Vrijdag laat de politie weten dat het vermoedelijk om een valse melding is gegaan. De politie is ter plaatse geweest, maar heeft behalve de melder niets aangetroffen

Tseggai: 'Het incident is voor mij wel aanleiding om actie te vragen. De gemeente kan natuurlijk niets doen aan het verbeteren van de veiligheid in de flat, maar kan wel in gesprek gaan met de eigenaar van de flat. Ook kan de gemeente de openbare ruimte veiliger maken door bijvoorbeeld verlichting op straat en camera’s te plaatsen.'

Beveiliging

De PvdA-fractievoorzitter vindt daarnaast dat Staedion, de eigenaar van de flat, meer moet doen om de beveiliging van het gebouw te verbeteren. 'Vandaag staat de deur ook gewoon open, omdat de tag waarmee de buitendeur elektronisch geopend kan worden, kapot is', zegt ze. 'Dat betekent dat iedereen zomaar naar binnen kan. De beveiliging moet beter.'

Bij Staedion is het bekend dat de elektronische deuropening kapot is. 'Die dingen gebeuren', zegt Jacqueline van der Boor van Staedion. 'Er wonen veel mensen in de flat. Spullen worden veel gebruikt en slijten daardoor. We gaan de deur zo snel mogelijk repareren.'

Prettige leefomgeving

Maar volgens Van der Boor is de flat niet onveilig en krijgt Staedion nauwelijks klachten van studenten. 'We hebben het afgelopen jaar maar een of twee keer gehoord dat bewoners zich onveilig voelen', zegt ze. 'De huismeester gaat met deze mensen in gesprek. Wij horen juist van veel studenten dat ze de flat een erg prettige leefomgeving vinden.'

Bovendien is de beveiliging op orde, zegt ze. 'We hebben een dubbel deursysteem, elke etage heeft een camerasysteem en als er een deur kapot is, repareren we hem zo snel mogelijk. Alles is dus goed geregeld. In een grote flat met zoveel mensen is altijd wel wat aan de hand, maar wij hebben nu niet de indruk dat er op dit moment een ernstig probleem is.'

Geen reactie

Toch heeft ook de sportschool in het gebouw last van onveilige situaties. In de avond durven klanten daarom soms niet te komen. 'We hebben te maken met studenten die ruzie hebben of steekpartijen voor onze deur', zegt Natasja van Esveld van Rhythm Sports. 'Hierover hebben we al regelmatig mails gestuurd naar Staedion en de gemeente Den Haag, maar we krijgen geen reactie.'

Volgens Van Esveld zou Staedion beter in de gaten moeten houden wie er in De Struyck is. 'Je ziet vaak mensen het pand in gaan die duidelijk geen student meer zijn’, zegt ze. ‘Ook zou er beter toezicht gehouden moeten worden op wat er binnen gebeurt.'

Studenten

Van der Boor ontkent dat in De Struyck mensen wonen die geen student meer zijn. 'Als je niet meer studeert dan mag je niet in de flat wonen. Als er toch mensen wonen die er niet horen, dan willen wij dat graag weten want dan nemen we natuurlijk direct actie.'