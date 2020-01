'Valiumverkrachter' Johan S. hangt jarenlange gevangenisstraf in Bulgarije boven het hoofd

'Valiumverkrachter' Johan S. uit Sassenheim kijkt in Bulgarije aan tegen een gevangenisstraf van tussen de twee en acht jaar. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM) in de hoofdstad Sofia tegen Omroep West. S. is opgepakt voor het verkrachten van een 32-jarige vrouw, die daarna zwaargewond op straat werd gevonden. De vrouw vermoedt dat ze, voordat ze werd verkracht, is gedrogeerd.

De verkrachting heeft volgens het Bulgaarse OM plaatsgevonden in de nacht van 23 op 24 december. Johan S. is vervolgens op 26 december gearresteerd. Toen de politie bij hem aan de deur stond, zou hij in eerste instantie niet hebben opengedaan. Het OM in Sofia wilde de Nederlander vervolgens langer vasthouden dan de standaard 72 uur, maar daartegen ging S. in beroep. De rechtbank oordeelde dat hij niet terug hoefde naar de gevangenis, maar het verdere onderzoek en een mogelijk proces thuis mag afwachten. Johan S. heeft nu huisarrest. Het OM in Sofia heeft Nederland gevraagd om hulp bij de vervolging. Wat voor hulp er precies is gevraagd, zegt de openbaar aanklager niet.

Johan S. werd in 2007 in Nederland door de rechtbank veroordeeld tot tien jaar cel voor het drogeren en vervolgens verkrachten van vrouwen. Daar is ook de bijnaam 'valiumverkrachter' ontstaan. In hoger beroep oordeelde het hof vervolgens dat het drogeren van zijn slachtoffers niet bewezen kon worden. Hij werd toen wel veroordeeld voor verkrachting en moest vijf jaar en acht maanden de cel in.

Spoor van verkrachtingszaken

Na zijn vrijlating ging Johan S. naar Malta. Ook daar werd hij door een vrouw beschuldigd van verkrachting. En ook die vrouw gaf aan dat ze eerst gedrogeerd was door iets in haar drankje. S. is nooit voor die beschuldiging vervolgd, omdat hij vastzat in Spanje voor verkrachting. Hierna verdween hij van de radar. Er zijn verhalen over vrouwen die hem in Polen herkenden en nu duikt hij op in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije.

Johan S. heeft de verkrachtingen waarvan hij werd beschuldigd altijd ontkend. Tijdens zijn proces in Nederland zei hij dat de vrouwen juist seks met hem wilden en hem min of meer dwongen tot seksuele handelingen. Ook ontkende hij het drogeren. De rechtbank vond die ontkenning in die tijd zeer onwaarschijnlijk. Ook de verkrachting op Malta ontkende hij, de vrouw zou hem er in hebben willen luizen. Voor de rechtbank in Sofia zei hij eind december ook onschuldig te zijn.