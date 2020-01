Initiatiefneemster petitie gymkleding: 'We vonden het vervelend om racistische reacties te lezen'

Imen en Ahad, initiatiefneemsters van de petitie 'Vrije keuze in gymkleding', balen van de 'racistische' reacties op de publicatie van Omroep West. 'Het heeft helemaal niet alleen maar met moslim-zijn te maken, maar het is een breder probleem', zeggen de scholieren.

'Ga terug naar je eigen land' of 'Leer eerst eens fatsoenlijk Nederlands praten', waren enkele reacties die binnenkwamen op de publicatie van Omroep West. Imen en Ahad vonden het pijnlijk dit te lezen. 'Het is jammer dat mensen er meteen weer een moslimding van maken, terwijl dat niet de insteek van de petitie is. Iedereen moet zich lekker voelen tijdens het gymmen. Er zijn ook meisjes met onzekerheden of vollere kinderen die liever een lange broek of iets wijdere kleding dragen', zegt Ahad.

'Iedereen moet zich lekker voelen tijdens het gymmen' - Ahad, initiatiefneemster petitie

De leerlingen zijn vorige week de petitie gestart, omdat ze af willen van het verplichte gympakje: een strak blauw t-shirt en een kort broekje. 'We zouden liever een lange broek dragen', zeiden ze eerder deze week. 'Iedereen moet zich lekker voelen tijdens het gymmen.'

Online geen spelregels

Ondanks dat de scholieren meerdere argumenten benoemden voor de petitie, pikt een groot deel van de Omroep West-kijkers, -luisteraars en -lezers het moslimaspect er uit. Hoe komt dat toch, vragen wij ons af. Volgens communicatiewetenschapper Mark Deuze van de Universiteit van Amsterdam heeft het vooral te maken met het feit dat er op onlineplatformen geen spelregels zijn over hoe je met elkaar omgaat of wat je wel en niet mag zeggen.

'De praktijk laat zien dat degene die het hardst toetert, als uitgangspunt wordt gezien. Dan wordt het voor de rest die reageert, ook veel 'normaler' om onfatsoenlijke dingen te roepen. Terwijl – als je deze mensen offline spreekt – ze waarschijnlijk veel genuanceerder zouden reageren. Daarnaast leven we in een wereld waarbij er steeds meer een cultuur hangt waarbij zelfs politieke leiders, denk aan een Wilders of zelfs de president van Amerika – schokkende en ongecontroleerde uitspraken doen.'

Schoolleiding

De teller van de petitie staat inmiddels op ruim 5300. De schoolleiding heeft de initiatiefneemster beloofd aan het eind van de maand te reageren op hun voorstel.

