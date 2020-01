'Minder geld, meer geweld' , forensische zorgverleners luiden noodklok

'Hier komen mensen die delicten hebben gepleegd.' Hoogsteder, hoofd behandelzaken bij De Waag, gaat ons voor. In een grijs en onopvallend kantoorpand in Leiden bereiken we via een licht houten trap de verdieping met spreekkamers.

'Of het nu gaat om mensen die een straf hebben uitgezeten vanwege doodslag, radicalisering of seksueel misbruik, in onze poliklinieken helpen wij hen om weer terug te keren in de maatschappij', gaat Hoogsteder verder. De instellingen van De Waag zijn gespecialiseerd in het behandelen van de zwaarste groep ex-gevangenen.

Minder geld, meer geweld

Elk jaar worden in de vestigingen in Den Haag en Leiden zo'n vijfhonderd mensen gezien die uit een gevangenis of een tbs-instelling zijn vrijgelaten, maar nog wel extra behandeling nodig hebben. De zorg voor die groep staat onder druk, nu het ministerie van Justitie en Veiligheid vanaf dit jaar minder gaat betalen voor de behandelingen.

Instellingen zoals De Waag verwachten financiële tekorten, mede vanwege recente loonstijgingen binnen de GGZ-sector. Vanwege de lagere vergoeding moeten die anders opgevangen worden en dat kan volgens Hoogsteder niet zonder dat dit gevolgen heeft voor de cliënt en de samenleving: 'We verwachten dat onze cliënten de juiste behandeling mislopen en weer in herhaling vallen.'

Dit is het maximale tarief dat je moet geven - Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming

In totaal hebben acht forensische zorginstellingen het ministerie voor de rechter gedaagd. Ook Fivoor, met vestigingen in Den Haag, Leiden en Gouda, en Ggnet (onder meer in Den Haag) hebben een kort geding aangespannen.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker zei eind vorig jaar tegen de NOS verrast te zijn door de stap van de instellingen: 'Het verbaast mij dat een aantal zegt dat ze er niet uitkomen met dat geld, als tegelijkertijd de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa red.) zegt dat dit het maximale tarief is dat je hiervoor moet geven.'

Onderzoek kost ook geld

De NZa stelt elk jaar maximumtarieven in de zorg vast, na onderzoek onder zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Volgens de forensische zorginstellingen is bij dit onderzoek 'geen rekening gehouden met de specifieke zorg die in het forensische veld wordt geleverd'. Ook zou voorbij zijn gegaan aan onderzoek en innovaties die nodig zijn om de zorg te verbeteren en op peil te houden.

Koepelorganisatie GGZ Nederland steunt de stap naar de rechter die de instellingen zetten. Wanneer de uitspraak van het kort geding wordt verwacht, is nog niet bekend.