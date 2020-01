Spies: 'Kabinet moet nu al besluiten tot verbod vuurwerkverkoop'

Burgemeester Spies van Alphen aan den Rijn vindt dat het kabinet niet ver genoeg gaat met het voornemen om verder te praten over een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Dat zegt ze in reactie op de aankondiging van minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om verder in gesprek te gaan over een gedeeltelijk vuurwerkverbod. Volgens Spies, die ook voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is, kan zo'n verbod er morgen liggen en helpt dat bij het 'weer gezellig maken van oud en nieuw'.

Tijdens de afgelopen jaarwisselingen waren er landelijk 9300 vuurwerkincidenten. Dat zijn er vierhonderd meer dan vorig jaar. Er werden driehonderd mensen aangehouden. Voor het kabinet is de maat vol, maar keiharde maatregelen worden niet aangekondigd. Grapperhaus wilde na de ministerraad enkel kwijt dat hij gaat praten met betrokkenen en dat 'een advies van Onderzoeksraad voor Veiligheid' daarin leidend is. In dat advies staat een verbod op de verkoop van knalvuurwerk en vuurpijlen. Dus Spies begrijpt niet waarom de minister zo voorzichtig is.

Premier Mark Rutte zei vrijdagmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij deze oud en nieuw bij vrienden in Den Haag was. 'Het is alsof je in een oorlogsgebied zit met al dat geluid', zei hij. 'Dat is niet normaal meer.' Liesbeth Spies is dat met hem eens, maar wil dan ook maatregelen zien. Ze erkent dat een verbod op pijlen en knallers niet zaligmakend is, maar het is wel een begin. 'Dan komt er minder op de markt en heb je minder ellende. Illegaal vuurwerk blijft een probleem, maar het is een van de maatregelen die ons als burgemeesters gaat helpen om oud en nieuw weer gewoon gezellig te maken.'

Bredere aanpak

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden vindt het besluit van het kabinet om verder te praten een 'flinke stap in de goede richting', zegt hij. 'Vanzelfsprekend lost dit de openbare orde-vraagstukken rond de jaarwisseling nog niet volledig op, daarvoor is een veel bredere aanpak nodig, zoals we die in Leiden al vele jaren hebben.'

Die bredere aanpak wil minister Grapperhaus ook. Zo wil hij een verbod op het uitdelen van taakstraffen voor het belagen van hulpverleners en wil hij kijken hoe je kunt voorkomen dat illegaal vuurwerk 'op twintig kilometer over de grens gewoon gekocht kan worden'.

