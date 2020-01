TU Delft gaat met Erasmus Universiteit gezamenlijke campus bouwen

De TU Delft en de Erasmus Universiteit gaan nauw samenwerken om gezondheidszorg en techniek samen in te kunnen zetten. Om dit te bereiken gaan de universiteiten onder meer een gezamenlijke campus bouwen in Rotterdam. Rector Magnificus Tim van der Hagen van de TU Delft hoopt dat de Universiteit Leiden zich bij de plannen aansluit.

Van der Hagen maakte het nieuws bekend tijdens de Dies Natalis, de 178e verjaardag van de TU Delft. 'Als universiteit hebben we de plicht om de complexe uitdagingen aan te gaan waar niet alleen onze generatie, maar de generaties na ons mee te maken hebben', zo legde hij de samenwerking uit. 'Uitdagingen zoals klimaatverandering, toenemende verstedelijking en vergrijzing.'

'Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke complexe en in elkaar grijpende problemen alleen kunnen worden opgelost als we al onze wetenschappelijke krachten bundelen, als we op een geheel nieuwe manier gaan samenwerken', vervolgde de Rector Magnificus.

HealthTech-campus

Een onderdeel van de nauwere samenwerking moet een HealthTech-campus in Rotterdam worden. Dit nieuwe onderkomen moet in het centrum van Rotterdam worden gebouwd op de plaats van het oude Dijkzigt-ziekenhuis. De nieuwe plannen kosten in totaal 2,5 miljard euro.

De samenwerking tussen de universiteiten begint al voordat de campus er is. Zo maakte professor Van der Hagen bekend dat de twee universiteiten 34 postdoctorale onderzoekers aan gaan stellen. 'Uniek is dat ze niet bij één van beide universiteiten werken, maar bij zowel de TU Delft als het Erasmus Medisch Centrum.'

Uniek wetenschappelijk systeem

Uiteindelijk willen de universiteiten dat de grenzen tussen de alfa-, beta-, gamma- en medische wetenschappen verdwijnen. Wetenschappers uit verschillende disciplines moeten hun kennis nog meer integreren om nieuwe oplossingen in de gezondheidszorg mogelijk te maken. 'We gaan muren afbreken', zo betoogde Van der Hagen. 'Niet alleen bij de TU Delft, de Erasmus Universiteit en het Erasmus Medisch Centrum, maar ook bij de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum. We willen een nieuw wetenschappelijk systeem realiseren die uniek is binnen het Nederlandse academische landschap.'

